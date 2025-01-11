"На его счету не одна спасенная жизнь": на войне погиб боевой медик из Днепра

Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей. На войне погиб боевой медик Александр Перерва из Днепра.

Печальную весть сообщили коллеги погибшего, медик Виктор Пальчинский и гендиректор областного центра катастроф Радий Шевченко, пишет 24 Канал.

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Александр Перерва погиб на войне

Мужчина был фельдшером бригады интенсивной терапии и реанимации.

Коллега погибшего рассказал, что Александр Перерва работал на центральной подстанции Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Днепропетровского облсовета. Его вспоминают как одного из лучших специалистов.

"Был одним из лучших специалистов, отзывчивый, добрый, верный делу, профессиональный. На его счету не одна спасенная гражданская жизнь и жизнь собратьев. Никогда не проходил мимо чужого горя. На его лице никогда не было грусти, он всегда улыбался и верил в счастливое будущее, при каждой встрече поддерживал и увеличивал веру и надежду на лучшее! Военные говорили, что он спасал не только Героев, но и души родственников тех, кому Александр не дал погибнуть", – указано в заметке Виктора Пальчинского.

Известно, что в 2022 году Александр Перерва был среди тех медиков, которые пытались эвакуировать раненых из окруженного вражескими войсками Мариуполя.

"Он был одним из тех, кто в составе пяти наших бригад неделю прожил среди орков под стенами "Азовстали" в 2022-м, пытаясь вывезти раненых в Днепр", – отметил Радий Шевченко.

Отметим, что коллеги погибшего Героя не сообщили подробностей о времени и месте гибели Александра. Зато они призвали украинцев не забывать ни его, ни тех украинских воинов, отдавших жизнь за свой народ и свою страну.

"Уважаемые медики, украинцы, не позволяйте себе забыть имя Героя, помните тех, кто отдал свою жизнь за нашу Украину. Заботьтесь и молитесь за тех, кто в строю, помогайте воинам, потому что от них зависит наше благополучие Доземный поклон, вечная память, навсегда в сердце. Теперь ты наш ангел-хранитель", – говорится в сообщении.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Перервы. Вечная память и слава Герою!