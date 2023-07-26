В телефоне нардепа Пономарева нашли переписку с ФСБ: о чем они переписывались

В телефоне ОПЗЖ-шника Александра Пономарева, подозреваемого в госизмене, нашли довольно интересные письма. Они свидетельствуют, что находящийся под оккупацией нардеп активно переписывался с представителями ФСБ.

В телефоне Пономарева нашли переписку с двумя ФСБшниками. Один называет депутата "батя", а с другим они обсуждали интеграцию бизнеса Пономарева "в экономику Крыма".

К теме Поработал в оккупации и вернулся в Украину: какой была деятельность нардепа Пономарева

О чем Пономарев переписывался с ФСБ

Судя по перепискам Пономарева в телеграмме, депутат на протяжении весны-лета 2022 года, когда был на оккупированной территории, поддерживал связь с двумя работниками ФСБ – с позывным "Богун" и "Лис".



Сам народный депутат ранее подтверждал в комментарии журналистам, что в оккупации контактировал с сотрудником ФСБ "Богуном". Но он утверждал, что это "ФСБшник в балаклаве, пытавшийся склонить его к сотрудничеству", от которого он якобы "отказался". Однако в переписках, которые стражи порядка нашли в одном из телефонов Пономарева, депутат сам выступал инициатором встречи с "Богуном".



В частности, 10 июня 2022 года Богун написал ФСБшнику, что им нужно пообщаться, что "Богун" предложил депутату встретиться "в воскресенье в Симферополе". На следующий день, 11 июля, "Богун" отправлял Пономареву голосовое сообщение, в котором называл его "батя" и рассказывал о состоянии здоровья "тещи", сообщая, что "помощь не нужна".



Переписка нардепа с "Богуном" / "Схемы"



Также правоохранители обнаружили в телефоне переписку с контактом "Виктор – Лис". Предварительно правоохранители считают, что это также работник ФСБ, подчиненный "Богуну". Судя по переписке, с ней Пономарева встречался несколько раз, в том числе 28 мая 2022 года.

Через 3 дня после этой встречи нардеп направил ФСБшнику документ, в котором называлась "целесообразной" интеграция предприятий холдинга Пономарева "в экономику Крыма".

Предлагается осуществить введение внешнего управления в виде юридического лица из республики Крым. Цель – формирование новых рынков сбыта, заключение договоров, налаживание поставок в страны Азии через Крым,

– говорится в документе, который Пономарев отправил Лису.



Переписка Пономарева с "Лисом" / "Схемы"

Главное о деле Пономарева