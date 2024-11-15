Хакеры взломали компьютер известного российского генерала Романчука и узнали много интересного

Украинские хакеры немного пошарили в компьютере одного из самых популярных российских генералов. Оказалось, что тот, вместо планирования операций, занимается ремонтом на даче и поиском девушек для знакомства

Хакеры "заразили" шпионским вирусом личный компьютер командующего силами оккупантов на Запорожском направлении в 2023 году генерал-полковника Александра Романчука. А тот в свою очередь умудрился распространить вредоносную программу еще на ряде устройств в главном штабе группировки России, передает 24 Канал со ссылкой на Центр национального сопротивления.

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Рэмбо, который в рабочее время ищет девушек для знакомства

Российская пропаганда в лице телеграммных "военкоров" изображает Романчука как "Рэмбо с умом Клаузевица или Сунь-цзы, который едва не лично остановил украинское наступление на Запорожском направлении в 2023 году".

Так, канал "Рыбарь" убеждает, что Романчук во время командировки в Сирию захватил танк, "устроил огневую карусель" и "вытащил из котла 40 бойцов". Канал "Дети Арбата" зачисляет Романчука в десятку самых талантливых российских полководцев, а канал "Сосед" пишет, что Романчук – ключевой элемент обороны россиян на Запорожье в 2023-м.

Значительная репутация позволила генералу открывать парад к 9 мая 2024 года в Москве.

Романчуку поют дифирамбы / Фото ЦНС

Однако, из полученных данных в ходе операции удалось установить, что "героический" командующий сдерживал украинское наступление вовсе не собственной грудью, а фаршем из своих подчиненных. Известно, что российские войска в 2023 году на Запорожье теряли ежемесячно более 12 тысяч только ранеными.

Улучшить ситуацию Романчук даже не пытался. Проще говоря, он просто забил на свои непосредственные обязанности.

Львиную долю рабочего времени генерал проводил на сайтах объявлений дачи и квартиры для нужд семьи или на сайте знакомств для личных нужд.

Один день из жизни генерала Романчука: смотрите видео

На кадрах – полный рабочий день командующего российскими войсками в Запорожье 7 июня 2023 года. Из видео понятно, что в разгар украинского контрнаступления генерал не делал на компьютере ничего, касающегося управления войсками.

Еще удалось выяснить, что Романчук пристально следил за недружественными к нему "военкорами" и требовал от своего помощника с ними разобраться. Среди них – Егор Гузенко, который писал под псевдонимом "Тринадцатый". Сейчас он арестован якобы за нападение на полицейского.

Также не забыл "славный полководец" и спасти своего сынка от участия в войне в Украине. 32-летнего потомка летом 2023 года он отправил за границу, несмотря на то, что тот получил военное образование.

Во время кровопролитных боев и потерь российских войск в Украине, Романчук-младший путешествовал по миру и делился впечатлениями в фото.

Владимир Романчук отдыхает за границей в разгар контрнаступления Украины / Фото ЦНС