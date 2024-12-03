Во время выполнения боевого задания на Курщине погиб воин из Черкасской области Александр Саенко
Украина продолжает ежедневно терять лучших. Черкасская область попрощалась с защитником Саенко Александром Ивановичем.
Он пал на Курщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя городского головы Черкасс Сергея Тищенко.
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Александр Саенко был стрелком-санитаром
Александр Иванович Саенко родился 1 октября 1975 года в селе Хижинцы Лисянского района, Черкасской области.
В детстве семья переехала в Черкассы. Там воин прожил всю свою жизнь.
"Он всегда был трудолюбивым, ответственным и готовым помочь другим", – рассказал Сергей Тищенко.
На защиту Украины Александр стал в 2024 году. Он проходил службу как стрелок-санитар в составе стрелковой роты.
Погиб 15 ноября во время выполнения боевого задания в Курской области.
Простились с защитником Украины 27 ноября.
Александр погиб от рук врага, отдав самое дорогое – свою жизнь – ради мира и свободы для будущих поколений. Смерть Героя – это мучительная потеря для всех нас. Его подвиг навсегда останется в наших сердцах, а мы должны помнить и ценить эту жертву, продолжая борьбу за победу,
– написал заместитель городского головы Черкасс.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Саенко. Вечная память воину!