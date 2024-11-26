Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на российское СМИ. Россия продолжает кадровые перестановки в своем военном руководстве.

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Причины увольнения предшественника

Отмечается, что генерал-лейтенант Александр Санчик назначен исполняющим обязанности командующего так называемой группировки войск "Юг", воюющей против Украины. Это произошло после увольнения генерал-полковника Геннадия Анашкина, которого отстранили из-за сомнительных отчетов о военных успехах.

Геннадия Анашкина, который ранее занимал эту должность, уволили на фоне скандала. По информации российских военных блогеров, он завышал данные о захваченных территориях, заявляя об "успехах", которых на самом деле не было. Однако официально российское минобороны называет смену командования плановой ротацией.

Что известно об Александре Санчике

Санчик имеет значительный опыт в командовании, в частности:

С 2020 года руководил 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа.

В 2023 году занимал должность первого заместителя командующего войсками этого округа.

В мае 2024 года исполнял обязанности командующего Восточным военным округом и участвовал во встречах с Путиным.

По информации издания, его назначение может свидетельствовать об усилении контроля Кремля над военными операциями, которые испытывают все больше критики даже в пророссийских кругах.

Напомним, что группировка "Юг" российской армии ведет наступление на Курахово Донецкой области.