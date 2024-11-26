Про це розповідає 24 Канал з посиланням на російське ЗМІ. Росія продовжує кадрові перестановки у своєму військовому керівництві.

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Причини звільнення попередника

Зазначається, що генерал-лейтенант Алєксандр Санчік призначений виконувачем обов’язків командувача так званого угруповання військ "Південь", що воює проти України. Це сталося після звільнення генерал-полковника Геннадія Анашкіна, якого усунули через сумнівні звіти про військові успіхи.

Геннадія Анашкіна, який раніше обіймав цю посаду, звільнили на тлі скандалу. За інформацією російських військових блогерів, він завищував дані про захоплені території, заявляючи про "успіхи", яких насправді не було. Однак офіційно російське міноборони називає зміну командування плановою ротацією.

Що відомо про Алєксандра Санчіка

Санчик має значний досвід у командуванні, зокрема:

З 2020 року керував 35-ю загальновійськовою армією Східного військового округу.

У 2023 році обіймав посаду першого заступника командувача військами цього округу.

У травні 2024 року виконував обов’язки командувача Східного військового округу та брав участь у зустрічах із Путіним.

За інформацією видання, його призначення може свідчити про посилення контролю Кремля над військовими операціями, які зазнають дедалі більше критики навіть у проросійських колах.

Нагадаємо, що угруповання "Південь" російської армії веде наступ на Курахове Донецької області.