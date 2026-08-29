А до этого инцидента неизвестные дважды проникали в его жилище и следили за ним на машинах с поддельными номерами. Об этом Ширшин сообщил на своей странице в Facebook.

Что рассказал Ширшин

Военный заявил, что в марте неизвестные незаконно проникли в его жилище, выломав дверь. Из дома ничего не взяли, хотя даже на видном месте лежали ценные вещи.

"Это произошло после попытки ГШ подать на меня заявление в СОЧ. На мое обращение Национальная полиция Украины не отреагировала, тянула время, и мне отказали в возбуждении дела, и через суд я добился внесения сведений в ЕРДР. С момента незаконного проникновения до моего допроса прошел месяц. Конечно, никто ничего не найдет через такой промежуток времени. Более того, никто ничего не искал", – написал Ширшин.

Уже в июне к нему снова пытались проникнуть. Но на доме уже были установлены камеры, которые зафиксировали двух человек.

Я выбежал во двор, чтобы встретить "гостей", но они быстро сели в "Таурег" и уехали. Также неоднократно замечал, что за мной следят, в том числе на машинах. Большинство номеров этих машин были поддельными и не фигурировали в базе данных. Вновь обратился в полицию, изложил вышеописанные события и потребовал обеспечить охрану. Ответ был прост: мы проверим достоверность вашего заявления и тогда решим, что делать. "Проверяют до сих пор",

– говорится в заявлении военного.

Ширшин добавил, что впоследствии появились расследования о преступлениях в штурмовых полках, после чего он высказался публично.

"Ширяев обвинил меня в том, что я не делал, дав официальный ответ СМИ. В течение всего года он высказывал свои "обиды" в мой адрес, время от времени обсуждая это в различных кругах", – утверждает он.

После этого Ширшин подал заявление в ГБР. Ему сообщили, что дело уже возбуждено по факту публикаций, и приобщили его показания к делу.

Меня предупреждали разные люди (близкие и не очень), что я делаю это зря и меня либо найдут убитым, либо подкинут наркотики (откуда они знали??). В связи с постоянными "каруселями" мне приходилось защищаться и обеспечивать собственную безопасность своими силами. Правоохранительные органы у нас не работают! Справедливости в мире не существует, и приходится обеспечивать ее самостоятельно в рамках закона и моральных принципов. Справедливость дорого обходится во всех смыслах, и это роскошь в нашей стране,

– написал военный.

Он отметил, что одним из элементов является замена номеров.

"Многие военные ездят с накладками, "левыми" номерами, напечатанными "от руки" черными цифрами, без номеров... не вижу в этом проблемы, если люди готовы понести ответственность, предусмотренную КУоАП", – говорится в посте Ширшина.

Напомним, что Александр Ширшин – бывший командир батальона 47-й ОМБр "Магура".

Полиция Харьковской области подтвердила, что днем 28 августа остановила автомобиль Audi. Там утверждают, что располагали информацией о возможном наличии у водителя наркотических веществ. Также правоохранители заявили, что номерной знак не соответствовал автомобилю.