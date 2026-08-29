А до цього інциденту невідомі двічі проникали до його житла та стежили машини на номерах прикриття. Про це Ширшин повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Що розповів Ширшин

Військовий заявив, що невідомі незаконно проникли до його житла, виламавши двері, у березні. З будинку нічого не взяли, хоча навіть на видному місці були цінні речі.

"Це було після спроби ГШ подати мене в СЗЧ. На моє звернення Національна поліція України не відреагувала, футболила і мені відмовили у відкритті провадження і через суд добився внесення відомостей до ЄРДР. З моменту незаконного проникнення до мого допиту пройшов місяць. Звісно, ніхто нічого не знайде через такий період. Більше того ніхто нічого не шукав", – написав Ширшин.

Уже у червні до нього намагалися проникнути знову. Але на будинку вже були встановлені камери, які зафіксували двох осіб.

Я вибіг на двір, зустріти "гостей", натомість вони швидко погрузились в таурег, і швидко поїхали. Також неодноразово помічав, що за мною стежать, в т.ч. на машинах. Більшість номерів цих машин були прикриттям і не билися по базі. Повторно здійснив звернення до поліції, виклав вищеописані події та вимагав забезпечити охорону. Відповідь була проста: ми перевіримо правдивість вашого клопотання, і тоді вирішимо, що робити. "Перевіряють досі",

– йдеться у заяві військового.

Ширшин додав, що далі повиходили розслідування про злочини в штурмових полках, після чого він висловився публічно.

"Ширяєв мене звинуватив в тому, що я не робив, надавши офіційну відповідь медіа. Протягом всього року він носив свої "образи" на мене, час від часу обговорюючи в різних колах", – стверджує він.

Після цього Ширшин подав заяву в ДБР. Йому повідомили, що справу вже відкрито за фактом публікацій і долучили його свідчення.

Мене попереджали різні люди (близькі і не дуже), що я це роблю дарма і мене або знайдуть вбитим, або підкинуть наркоту (як вони знали??). У зв'язку з постійними "каруселями" мав захищатися і забезпечувати власну безпеку своїми силами. Правоохоронні органи в нас не працюють! Справедливості в світі не існує і мусиш забезпечувати її самостійно в рамках закону і моральних принципів. Справедливість коштує дорого у всіх еквівалентах і це розкіш в нашій країні,

– написав військовий.

Він зазначив, що одним з елементів є заміна номерів.

"Багато військових їздять на накладках, "лєвих" номерах, "від руки" надрукованих чорних, без номерів... не вбачаю в цьому проблеми, якщо люди готові понести відповідальність передбачену КУпАПом", – йдеться у дописі Ширшина.

Нагадаємо, що Олександр Ширшин – колишній командир батальйону 47-ї ОМБр "Магура".

Поліція Харківської області підтвердила, що вдень 28 серпня зупинила автомобіль Audi. Там стверджують, що мали інформацію про можливу наявність у водія наркотичних речовин. Також правоохоронці заявили, що номерний знак не відповідав машині.