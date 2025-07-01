Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Западное ОТО НГУ.

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История "Шварца"

Александр Степанов записался в ряды 2 Галицкой бригады Национальной гвардии Украины, как только вывез семью из-под обстрелов. До войны он продавал игрушки в собственном магазине в Харькове, но россияне не оставили шансов жить гражданской жизнью.

Мотивация у меня только одна – уничтожать. Я их просто ненавижу. Во-первых, они разрушили мою гражданскую жизнь. Из-за них я вижу сына и жену раз в полгода, а первые полтора года полномасштабки я вообще их не видел. Во-вторых, хочу отомстить за своих побратимов. У меня погибло три моих очень хороших друга, вот за них я хочу поплатиться,

– говорит боец.

Сначала он служил в стрелковом подразделении. Довольно часто пехотинцам помогали операторы дронов. После одного из боев, когда дронщики вовремя предупредили об опасности и "размотали" вражескую группу, Александр захотел попробовать себя в области беспилотников. Он убежден: дронщик, который служил в пехоте, лучше понимает поле боя, потому что смотрит на него также глазами пехотинца на позициях.

"Потому что я там был. Вспоминаю свои ощущения и мысли о работе дронщиков. Когда ты должен также доверять тому, кто ведет дрон. Ведь с неба все похожи: и свои, и чужие. В свое время мне посчастливилось сотрудничать с очень крутыми пилотами, которые нам помогали вести бои, и когда командир спросил, кто хочет снова поехать на Восток, я сказал: "На Восток едете? Я – с вами!" Больше никаких объяснений мне не нужно", – вспоминает "Шварц".

Интересным случаем на фронте стало уничтожение шумной группы россиян.

Мы выходили на точку эвакуации. И тут услышали голоса. Остановились, чтобы прислушаться. Из-за деревьев звучала русская речь. Поняли, что идут оккупанты. Тихо заняли позиции и ждем. Решили подпустить ближе. Вдруг рядом выходит их штурмовик, видит меня и говорит: "О, хохол!" Это были его последние слова. Мы с побратимом ударили из автоматов, только пыль поднялась. Их шло трое. Убежать сумел только один,

– рассказал нацгвардеец о своем первом бое.

Обычно экипажи FPV прилетают на помощь через 3 – 5 минут. Задача пехоты – продержаться до этого времени и заставить врага залечь. А дроны довершат дело.

К слову, в ВСУ создадут первый женский экипаж для перехвата российских дронов.