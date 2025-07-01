Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Західне ОТО НГУ.

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Історія "Шварца"

Олександр Степанов записався до лав 2 Галицької бригади Національної гвардії України, щойно вивіз родину з-під обстрілів. До війни він продавав іграшки у власній крамниці в Харкові, але росіяни не залишили шансів жити цивільним життям.

Мотивація в мене тільки одна – нищити. Я їх просто ненавиджу. По-перше, вони зруйнували моє цивільне життя. Через них я бачу сина і дружину раз на пів року, а перші півтора року повномасштабки я взагалі їх не бачив. По-друге, хочу помститися за своїх побратимів. У мене загинуло три моїх дуже гарних друга, от за них я хочу поплатитись,

– говорить боєць.

Спершу він служив у стрілецькому підрозділі. Досить часто піхотинцям допомагали оператори дронів. Після одного з боїв, коли дронщики вчасно попередили про небезпеку і "розмотали" ворожу групу, Олександр захотів спробувати себе в галузі безпілотників. Він переконаний: дронщик, який служив у піхоті, краще розуміє поле бою, бо дивиться на нього також очима піхотинця на позиціях.

"Бо я там був. Згадую свої відчуття і думки про роботу дронщиків. Коли ти маєш також довіряти тому, хто веде дрон. Адже з неба всі схожі: і свої, і чужі. Свого часу мені пощастило співпрацювати з дуже крутими пілотами, які нам допомагали вести бої, і коли командир запитав, хто хоче знову поїхати на Схід, я сказав: "На Схід їдете? Я – з вами!" Більше жодних пояснень мені не потрібно", – згадує "Шварц".

Цікавим випадком на фронті стало знищення галасливої групи росіян.

Ми виходили на точку евакуації. І тут почули голоси. Зупинились, щоб прислухатись. З-за дерев лунала російська мова. Зрозуміли, що йдуть окупанти. Тихо зайняли позиції і чекаємо. Вирішили підпустити ближче. Раптом поруч виходить їхній штурмовик, бачить мене і каже: "О, хохол!" Це були його останні слова. Ми з побратимом вдарили з автоматів, аж курява піднялася. Їх йшло троє. Втекти зумів лише один,

– розповів нацгвардієць про свій перший бій.

Зазвичай екіпажі FPV прилітають на допомогу за 3 – 5 хвилин. Завдання піхоти – протриматися до цього часу та змусити ворога залягти. А дрони довершать справу.

До слова, в ЗСУ створять перший жіночий екіпаж для перехоплення російських дронів.