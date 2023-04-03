Враг пытается прикрыть свои провалы, – Сырский отреагировал на фейк о "взятии Бахмута"

Украинский Бахмут, где идут самые ожесточенные бои, оккупанты пытаются захватить вот уже несколько месяцев. Неспособные сломать украинцев, они один за другим создают фейки. Так, глава ЧВК "Вагнера" Пригожин даже заявил, что его наемники вот-вот захватят город, ведь они якобы захватили городскую администрацию Бахмута.

Однако генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский разрушил миф о взятии оккупантами города-крепости. Он подчеркнул, что на самом деле враг фейками пытается прикрыть свои провалы.

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Оккупанты на самом деле ослабевают

Александр Сырский подчеркнул, что постоянно работает с подразделениями, выполняющими задачи на самых горячих точках передовой. В частности, он лично встретился с солдатами и командирами на Бахмутском направлении, которые "разрушили миф о непобедимости вагнеровцев и российских десантников".

Враг слабеет и пытается прикрыть свои провалы новыми и новыми фейками о взятии Бахмута. Но правда в том, что удачная работа Вооруженных сил Украины опровергает все старания российских пропагандистов,

– подчеркнул он.

Также он отметил, что от того, что каждый воин делает прямо сейчас на своем участке фронта, зависит движение вперед всей украинской армии.

Что наговорил Пригожин

Вечером 2 апреля глава вагнеровцев Пригожин записал видео, где заявил, что его наемники "юридически взяли Бахмут". К такому выводу российский оккупант пришел потому, что якобы смог вывесить российский флаг над администрацией города.

Пригожин заявил, что вагнеровцы захватили Бахмут: видео

Однако захват украинского города опроверг и пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Заявления вагнеровцев он назвал очередной ложью.

Бахмут – украинский, и они (россияне – 24 Канал) ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от того, чтобы это сделать,

– сказал он.

Череватый подчеркнул, что россияне подняли флаг "над каким-то унитазом", прицепили его со стороны неизвестно чего и сказали, что захватили город. "Ну хорошо, пусть думают, что забрали", – прокомментировал представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Военный эксперт Андрей Крамаров в то же время подчеркнул, что заявление Пригожина, что он вот-вот захватит город, уже третье по счету. Однако ни в одном международном нормативно-правовом документе не указано, что захват администрации означает захват города. "Все только в его фантазиях", – сказал он.