5 января из жизни ушел бывший глава Верховной Рады Александр Ткаченко. В 90-х он составлял оппозицию тогдашнему президенту Украины Леониду Кучме.

О смерти участника "Каневской четверки" сообщил журналист Николай Канишевский, который в свое время работал вместе с Александром Ткаченко.

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Был в оппозиции к Кучме

Многим Ткаченко запомнился своей фразой: "Я не первый, но и не второй". Так он ответил на вопрос, кто в Украине главнее – президент или глава парламента.

Экс-глава Верховной Рады находился в оппозиции президенту Леониду Кучме и был участником известной "Каневской четверки".

: Каневская четверка – коалиция четырех оппозиционных кандидатов на президентских выборах осенью 1999 года в противовес действующему президенту страны Леониду Кучме. В группу входили экс-председатель Верховной Рады Александр Мороз, экс-премьер-министр Евгений Марчук и мэр Черкасс Владимир Олейник. Напомним, что тогда четверо политиков договорились избрать одного кандидата в президенты от оппозиции. Им объявили Евгения Марчука. Однако после этого Мороз внезапно нарушил договоренности и на выборы пошел самостоятельно. В результате распада "Каневской четверки" украинцам в 1999 году пришлось выбирать между Кучмой и Петром Симоненко.

Также известно, что сам Ткаченко родом из Черкасской области. В политику он пришел во второй половине 80-х годов, и некоторое время работал заместителем главы правительства УССР. В Верховной Раде Ткаченко – с 1994 года. Сначала он представлял Селянскую партию, а с 2002 года Коммунистическую.

Председательствовал в Верховной Раде с июля 1998 по февраль 2000 года.

Последние 10 лет Ткаченко болел и был прикован к коляске. В марте ему должно было исполниться 85 лет.

Напомним, осенью 2023 стало известно о смерти нардепа Андрея Иванчука. Ему было всего 50 лет. В СМИ написали, что предварительная причина смерти – отрыв тромба. Известно, что Иванчук был инициатором создания благотворительного фонда "Покутье", который во время полномасштабного вторжения России активно помогал защитникам.

Осенью этого года также кмер бывший депутат от Партии регионов Ян Табачник. Политик долго боролся с онкологией. Табачник прославился своей пылкой защитой Януковича, которого сравнивал с Моисеем.

Кроме того, мужчина был известным музыкантом и аккордеонистом. Он дружил со многими российскими исполнителями, в том числе украинофобом Кобзоном.