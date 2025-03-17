Без отца осталось двое детей: на фронте погиб военный из Хмельницкой области

Война унесла жизнь еще одного украинского воина. На фронте погиб защитник Александр Тришневский.

Мужчина воевал с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на знакомую погибшего Галину Герасимову.

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Что известно об Александре Тришневском

Тришневский Александр Станиславович родился в селе Должок, что в Хмельницкой области. Вместе с семьей он жил в Каменце-Подольском и работал на коммунальном предприятии "Гортепловодоэнергия".

Всегда улыбающийся, искренний, добрый и надежный. Ответственный и преданный делу работник, настоящий друг, любящий папа и муж. Все, кто знал Александра, никогда не забудут его искреннюю улыбку и тепло,

– говорят в КП "Гортепловодоэнергия".

Погибший Александр Тришневский / Фото из соцсетей Ирины Тришневской

С первых дней полномасштабной войны мужчина пошел защищать Украину. Военный погиб 11 марта 2025 года во время выполнения боевого задания на территории Сумской области. Александру Тришневскому навсегда останется 41 год.

Настоящий патриот, верный сын Украины, образец мужества и несокрушимости – таким Александр навсегда останется в памяти всех, кто его знал... Искренние соболезнования родным и близким, низко склоняем головы перед вечной и светлой памятью погибшего воина,

– добавляют в общине.

У погибшего остались родители, жена, двое маленьких детей и другая родня. Прощание с украинским защитником состоится 17 марта в Каменце-Подольском.

Добавим, что недавно стало известно о гибели еще одного воина из Хмельницкой области Сергея Федорчука. Мужчина полгода считался пропавшим без вести и погиб 17 сентября 2024 года в Купянском районе Харьковской области.