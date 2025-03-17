Чоловік воював з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на знайому загиблого Галину Герасимову.

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Що відомо про Олександра Трішньовського

Трішньовський Олександр Станіславович народився у селі Довжок, що на Хмельниччині. Разом з родиною він мешкав у Кам'янці-Подільському та працював на комунальному підприємстві "Міськтепловодоенергія".

Завжди усміхнений, щирий, добрий і надійний. Відповідальний і відданий справі працівник, справжній друг, люблячий тато і чоловік. Усі, хто знав Олександра, ніколи не забудуть його щиру усмішку і тепло,

– кажуть у КП "Міськтепловодоенергія".

Загиблий Олександр Трішньовський / Фото з соцмереж Ірини Трішньовської

З перших днів повномасштабної війни чоловік пішов захищати Україну. Військовий загинув 11 березня 2025 року під час виконання бойового завдання на території Сумської області. Олександру Трішньовському назавжди залишиться 41 рік.

Справжній патріот, вірний син України, взірець мужності та незламності – таким Олександр назавжди залишиться в пам'яті всіх, хто його знав… Щирі співчуття рідним та близьким, низько схиляємо голови перед вічною і світлою пам’яттю загиблого воїна,

– додають у громаді.

У загиблого залишилися батьки, дружина, двоє маленьких дітей та інша рідня. Прощання з українським захисником відбудеться 17 березня в Кам'янці-Подільському.

Додамо, що нещодавно стало відомо про загибель ще одного воїна з Хмельниччини Сергія Федорчука. Чоловік пів року вважався зниклим безвісти та загинув 17 вересня 2024 року в Куп'янському районі Харківської області.