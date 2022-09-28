Следствие по делу скандального нардепа Трухина завершили: что будет дальше

САП завершила следствие по делу в отношении действующего народного депутата, подозреваемого в попытке подкупа патрульных полицейских. Речь идет об Александре Трухине.

По материалам досудебного расследования НАБУ прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении Александра Трухина , который за 150 тысяч пытался подкупить патрульных полицейских. О направлении обвинительного акта в суд не сообщается, однако прокуратура все равно должна обратиться в суд с ходатайством о заключении дела.

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Что случилось

Александр Трухин – народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа".

23 августа 2021 года произошло ДТП, в котором пострадали 6 человек. Согласно сообщениям СМИ, за рулем находился именно Александр Трухин.

Издание "Украинская правда" опубликовало видео с бодикамеры полицейского Сергея Петрика . Трухин там убеждал, что не был за рулем, и спрашивал: "Можно я тихонько в лес уйду?". Нардеп обещал правоохранителю связи с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

В целом нардеп предложил работникам патрульной полиции "неправомерную выгоду в виде денежных средств на сумму 150 тысяч". Одним словом, он пытался дать правоохранителям взятки за то, чтобы его без оформления отпустили с места ДТП.

Как продвигается дело

После публикации видео, генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное дело .

Тогда же в феврале 2022 года Трухина исключили из партии "Слуга народа".

7 сентября 2022 г. ему сообщили о подозрении по части 1 статьи 369 УК Украины.

20 сентября ему избрали меру пресечения в виде залога более 49 тысяч гривен.

Отмечается, что на сегодняшний день материалы производства открыты стороне защиты для ознакомления.

Обратите внимание – расследование нардепа Трухина: смотрите видео