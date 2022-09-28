За матеріалами досудового розслідування НАБУ, прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно Олександра Трухіна, який за 150 тисяч намагався підкупити патрульних поліцейських. Про скерування обвинувального акту до суду не повідомляється, проте прокуратура все одно повинна звернутися до суду з клопотанням за висновками справи.

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Довідка. Олександр Трухін – народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу".

Що трапилось

23 серпня 2021 року трапилась ДТП, у якому постраждали 6 людей. Згідно з повідомленнями ЗМІ, за кермом був саме Олександр Трухін.

Видання "Українська правда" опублікувало відео з бодікамери поліцейського Сергія Петрика. Трухін там переконував, що не був за кермом, і запитував: "Можна я тихенько в ліс піду?". Нардеп обіцяв правоохоронцю зв'язки з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

Загалом нардеп запропонував працівникам патрульної поліції "неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 150 тисяч". Одним словом, він намагався дати правоохоронцям хабаря за те, щоб його без оформлення відпустили з місця ДТП.

Як просувається справа

Після публікації відео, генпрокурорка Ірина Венедіктова доручила зареєструвати кримінальну справу.

Тоді ж, у лютому 2022 року, Трухіна виключили з партії "Слуга народу".

7 вересня 2022 року йому повідомили про підозру за частиною 1 статті 369 КК України.

20 вересня йому обрали запобіжний захід у вигляді застави понад 49 тисяч гривень.

Зазначається, що на сьогодні матеріали провадження відкриті стороні захисту для ознайомлення.

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