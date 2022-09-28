Розробку документації посадовець замовив з численними порушеннями. У ході досудового розслідування САП та НАБУ встановили, що корупційну схему реалізували ще у 2018 році.

Цікаво Справа "Укрнафти": ЗМІ пишуть про обшуки у Коломойського

Як втілили шахрайську схему

Проєктування очільник підприємства замовив в чотирьох пов’язаних між собою приватних компаній, які заздалегідь підібрав очільник держпідприємства. Вони не мали відповідного досвіду та спеціалістів. Ба більше замовлення відбулося:

всупереч встановленому законом порядку,

за відсутності передбаченого бюджетом фінансування,

без належного обґрунтування.

Щоб приховати оборудку й надати їй видимості законної, директор поділив три ділянки дороги протяжністю 118 кілометрів на 22 ділянки. Це дозволило замовити відповідні послуги за процедурою допорогових закупівель без публічного оголошення відкритих торгів.

Збитки державі

Під час розбиття предмета закупівлі на стільки частин вартість самих робіт завищили на суму понад 5,5 мільйона гривень. Як зазначили в САП, виконання вказаних робіт не відповідало напрямам використання бюджетних коштів.

Загалом завдяки таким маніпуляціям зловмисникам вдалося витратити майже 29 мільйонів гривень із бюджету України – саме стільки коштів було безпідставно перераховано на виконання договорів.

Нараз триває досудове розслідування та встановлюються інші можливі учасники вчинення злочину. Посадовцю ж оголосили про підозру за статтями:

Зловживання владою або службовим становищем;

Нецільове використання бюджетних коштів.

Викриття гучних справ: останні новини

Членів правління "Центренерго" викрили на махінаціях з постачанням газу. Через це найбільша компанія з виробництва електричної та теплової енергії незаконно переплатила за природний газ аж 8 мільйонів гривень.

Правоохоронці повідомили 8 людям про підозру у розкраданні грошей "Укрнафти". Збитки компанії тоді сягнули 13,3 мільярда гривень.

Правоохоронні органи встановили, що один з держслужбовців під час воєнного стану порушив правила перевезення коштів через державний кордон. Він незаконно намагався приховати понад 2 мільйони доларів та легалізувати їх вже на території ЄС.

Може зацікавити – двох міністрів часів януковича підозрюють у держзраді: відео