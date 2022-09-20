Кримінальне провадження вже відкрито. І співробітники Бюро економічної безпеки вже здійснюють досудове розслідування за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції.

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Деталі схеми

Сума вивезених грошових коштів складає понад 2 мільйони доларів США. Це близько 80 мільйонів гривень. Щоб легалізувати цю суму на території країн ЄС та приховати джерела походження при переміщенні та декларуванні коштів, держслужбовець надав підроблені банківські документи співробітникам митних органів.

Чоловік міг отримати гроші незаконно

Громадянин України уповноважений на виконання функцій держави та є суб’єктом декларування. Але під час досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що ці статки не підтверджені декларацією про його доходи та членів сім’ї. Тож могли бути отримані незаконним шляхом.

Такі дії мають ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 КК (ухилення від сплати податків, зборів) та частиною 3 статті 209 КК України (легалізація коштів отриманих злочинним шляхом) й караються позбавленням волі на термін від 8 до 12 років та конфіскацією майна. При цьому людину позбавляють правр обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Досудове розслідування здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

До слова, поки увага українців прикута до фронту, на митницях знову починає процвітати корупція. Зокрема у серпні 2022 року експортери брухту чорних металів зробили велику поставку, об'ємом 1 тисяча тонн у Польщу через дві митниці у містах Рівне та Луцьк. До цього відвантажували лише невеликі партії, переважно легованих марок.

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