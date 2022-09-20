Уголовное производство уже открыто. И сотрудники Бюро экономической безопасности уже осуществляют досудебное расследование по материалам Национального агентства по предотвращению коррупции.

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Детали схемы

Сумма вывезенных денежных средств составляет более 2 миллионов долларов США. Это около 80 миллионов гривен. Чтобы легализовать эту сумму на территории стран ЕС и скрыть источники происхождения при перемещении и декларировании средств, госслужащий предоставил поддельные банковские документы сотрудникам таможенных органов.

Мужчина мог получить деньги незаконно

Гражданин Украины уполномочен на выполнение функций государства и является субъектом декларирования. Но в ходе досудебного расследования детективы БЭБ установили, что это состояние не подтверждено декларацией о его доходах и членах семьи. Так что могли быть получены незаконным путем.

Такие действия имеют признаки совершения уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 212 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов) и частью 3 статьи 209 УК Украины (легализация средств полученных преступным путем) и наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет и конфискацией имущества . При этом человека лишают прав занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Досудебное расследование осуществляют детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.

К слову, пока внимание украинцев приковано к фронту, на таможнях снова начинает преуспевать коррупция. В частности, в августе 2022 года экспортеры лома черных металлов сделали большую поставку, объемом 1 тысячу тонн в Польшу через две таможни в городах Ровно и Луцк. До этого отгружали только небольшие партии, преимущественно легированные марки.

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