Йдеться про двох колишніх очільників правління компанії, чинного начальника одного з департаментів, а ще директора приватного підприємства. Про це заявили у НАБУ.

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Що сталося: версія слідства

Ще у 2019-му ПАТ "Центренерго" уклало з приватною компанією договір на газопостачання. У травні наступного року надійшла предоплата за червень 2020.

Газ поставили не повністю. А вартість послуги збільшили шляхом підробки відповідних документів.

Тож ПАТ "Центренерго" переплатило 8 мільйонів 250 тисяч гривень.

"Це не перша викрита корупція на ПАТ "Центренерго",
– підкреслили в НАБУ.

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