Йдеться про двох колишніх очільників правління компанії, чинного начальника одного з департаментів, а ще директора приватного підприємства. Про це заявили у НАБУ.

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Що сталося: версія слідства

Ще у 2019-му ПАТ "Центренерго" уклало з приватною компанією договір на газопостачання. У травні наступного року надійшла предоплата за червень 2020.

Газ поставили не повністю. А вартість послуги збільшили шляхом підробки відповідних документів.

Тож ПАТ "Центренерго" переплатило 8 мільйонів 250 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Підозрюваним загрожує до шести років за ґратами. А ще штраф та позбавлення права обіймати певні посади.

"Це не перша викрита корупція на ПАТ "Центренерго",

– підкреслили в НАБУ.



Чим займається "Центренерго"

Це єдина в Україні державна енергогенеруюча компанія. До її складу входять три електростанції. Зокрема Трипільська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Зміївська ТЕС та відокремлений підрозділ Ременерго (Черкаси).

Підготовка до опалювального сезону в Україні: що відомо

Україна майже повністю готова до опалювального сезону. Ресурси вугілля накопичили, а газ продовжують закачувати у сховища.

Експерти стверджують: світла та газу у нас достатньо. Однак усе залежить від бойових дій.

Субсидії будуть. У бюджеті закладено 37,9 мільярда гривень на цю державну підтримку. Грошей має вистачити на всіх, – запевнили урядовці.

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