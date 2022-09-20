Йдеться про двох колишніх очільників правління компанії, чинного начальника одного з департаментів, а ще директора приватного підприємства. Про це заявили у НАБУ.
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Що сталося: версія слідства
Ще у 2019-му ПАТ "Центренерго" уклало з приватною компанією договір на газопостачання. У травні наступного року надійшла предоплата за червень 2020.
Газ поставили не повністю. А вартість послуги збільшили шляхом підробки відповідних документів.
Тож ПАТ "Центренерго" переплатило 8 мільйонів 250 тисяч гривень.
"Це не перша викрита корупція на ПАТ "Центренерго",
– підкреслили в НАБУ.
Підготовка до опалювального сезону в Україні: що відомо
- Україна майже повністю готова до опалювального сезону. Ресурси вугілля накопичили, а газ продовжують закачувати у сховища.
- Експерти стверджують: світла та газу у нас достатньо. Однак усе залежить від бойових дій.
- Субсидії будуть. У бюджеті закладено 37,9 мільярда гривень на цю державну підтримку. Грошей має вистачити на всіх, – запевнили урядовці.
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