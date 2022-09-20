Це 24 каналу підтвердив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він пригадав, що ще у травні давав прогноз щодо закінчення війни. На його думку, це станеться в лютому 2023 року.

Важливо Ще 160 окупантів, 4 танки та літак: втрати ворога станом на 20 вересня

Політтехнолог також зазначив, що проводив дослідження у себе на каналі, де йому підтвердили, що на перемогу можна очікувати у квітні. В будь-якому випадку це – весна або ж кінець зими.

Навіть, якщо дуже практично подивитися на ту швидкість, з якою наші війська здатні звільнювати окуповані території, то це точно не менше (треба часу – 24 канал). Адже це вимагає багато сил, підготовки, логістики,

– пояснив Михайло Шейтельман.

За його словами, 53 країни перебувають в "Рамштайні". З них, як відомо, понад 20 постачають Україні зброю та боєприпаси. Це все дуже складно логістично та технічно. Це перший фактор.

"Другий фактор – путін ще не здався, у нього ще є резерви. Він набирає зеків, закликає кадирова, вони зараз ще будуть всю зиму набирати нещасні 10 тисяч людей", – розповів Шейтельман.

Крім того, політтехнолог нагадав про жахливу ситуацію в Луганську, де набирають вже останніх, найнещасніших чоловіків, яких ловлять на вулиці. А жінки кидаються під автобуси, щоб цих чоловіків не вивезли.

"Забирають ж "мʼясом", адже зрозуміло, що він довго не провоює та загине. Проте путін не здається – кинув в це все", – додав Шейтельман.

Дивіться повне відео з Михайлом Шейтельманом на ютубі 24 каналу:

Останні новини щодо росії