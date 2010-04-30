Любил горы и мечтал о венчании: памяти погибшего 18-летнего героя Александра – Виндира

Ежедневно война уносит жизни украинцев, которые пошли защищать свою Родину. 18-летний воин Александр Самойлович – Виндир (Вилли), несмотря на свой юный возраст, больше всего стремился присоединиться к армии. На момент начала полномасштабного вторжения России в Украину Саше было всего 15 лет. Ожидая своего совершеннолетия, он проходил обучение и пытался подготовиться к войне: изучал военное дело, тактику, медицину.

Любимая погибшего Юлиана рассказала о пути Виндира, его мечтах, увлечениях, волнениях и мыслях. Несмотря на боль, она с теплом вспоминает Сашу и их планы на будущее, которые, к сожалению, так и не удалось реализовать.

В рамках проекта "Жизнь после потери" Юлиана поделилась с 24 Каналом историей жизни и смерти юного бойца Александра Самойловича – Виндира, который не колеблясь стал на защиту Украины и погиб в результате российской агрессии.

"Гражданских мечтаний у него не было"

Александр родился 17 сентября 2006 года в городе Славута, что в Хмельницкой области. Парень с детства был лидером и не представлял своей жизни без спорта. 11 лет Саша занимался футболом, 4 года – тайским боксом, а также проводил тренировки.

Я помню, как он шел в зал и всегда звал нас с собой, он постоянно тренировался и показывал пример. Ему подражали! Меня всегда удивляла эта его преданность. Он много работал, уставал, но продолжал борьбу. У него была дисциплина, которой нам всегда не хватало,

– делится воспоминаниями подруга погибшего Дарья.



Виндир любил спорт и постоянно готовился к войне / Фото предоставлено 24 Каналу

Украинский защитник был участником молодежки национально-освободительного движения "Правый сектор" – "Правой Молодежи" и некоторое время возглавлял Киевскую ячейку организации.

Виндир провел нам множество тренировок по тайскому боксу, несмотря на то, что он учился, работал и занимал руководящую должность. Он делал искренний вклад в организацию, тренируя ее членство. А еще он постоянно смеялся. Виндир даже мог быть без настроения, но потом в какой-то момент он обязательно улыбнется,

– рассказывает побратим Александра – Отрей.

С 2013 года парень учился в Славутской гимназии №4, а с 2021 года – в Славутском лицее по направлению "Иностранная филология". Уже в 2023 году воин поступил в Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины в столице.



В учебном заведении рассказали, что Александр был сознательным, исправно учился и прекрасно коммуницировал с одногруппниками. А также интересовался историей Украины, философией и был искренним патриотом. 17 сентября 2024 года он достиг совершеннолетия, а уже 25 октября подписал контракт в Вооруженные Силы Украины.

Увлекался скандинавской мифологией и очень любил горы

Девушка погибшего Юлиана рассказывает, что раньше Александр исповедовал язычество и увлекался скандинавской мифологией. Отсюда и происходит позывной военного Виндир, что с норвежского диалекта переводится как "воин".

Парень также принадлежал к субкультуре Straight Edge и исповедовал три ее принципа, которые предусматривают отказ от употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ. Он решил стать стрейт-эджером на всю жизнь, о чем свидетельствует лозунг "True till death", что в переводе с английского означает "Верный до смерти". Еще одним его жизненным лозунгом было: "Воля Украины или смерть".

Юлиана замечает, что патриотизм воина влиял и на его предпочтения. Одной из любимых книг парня был "Холодный Яр". Девушка добавляет, что он настолько увлекался историей Украины, а особенно периодом казачества, что набил себе на груди герб Холодного Яра.

В основном Александр слушал украинских исполнителей, увлекался творчеством Владимира Ивасюка, а также групп "СКАЙ" и "Скрябин". Однако в плейлисте Виндира были и скандинавские песни, в частности Danheim и музыкальной группы Wardruna.

Александр также очень любил горы. Это всегда было его страстью,

– вспоминает Юлиана.



Виндир очень любил горы / Фото предоставлено 24 Каналу

"Большинству чихать на то, что происходит": что Виндир говорил о войне

Александра настораживало то, что большинство людей будто забыло о войне, они научились с ней жить, а смерти и ежедневные трагедии стали нормой. В своих соцсетях Виндир писал, что с каждым разом все больше видит, "как все катится в пропасть".

Ребята погибают, дети страдают, матери плачут. Большинству плевать на то, что происходит, люди привыкли жить в состоянии войны, это страшно,

– писал украинский защитник.

Он замечал, что некоторые думают будто война не повлияет на него и живет свою "прекрасную" жизнь, наслаждаясь ею насколько может. Александру было обидно, что молодежь, на которую украинские Герои возлагают надежды, ходит в клубы, устраивает вечеринки, выпивает много алкоголя и считает это "классным".

Виндир подчеркивал, что кто-то "плевать хотел на страну", тогда как ребята 16 – 17 лет, несмотря на то, что из-за возраста не могут присоединиться к ВСУ, готовятся стать на защиту своей нации и государства.



Александр Самойлович – Виндир со своим побратимом / Фото предоставлено 24 Каналу

"Я с ним провел год в организации (в "Правом секторе" – 24 Канал), он всегда планировал идти на войну, он постоянно говорил, что подпишет контракт, он постоянно готовился к войне", – рассказывает побратим погибшего Отрей.

Свой 18-й день рождения Александр назвал "лучшим". Чуть более, чем через месяц после него он поставил подпись на контракте в Вооруженные Силы Украины. И несмотря на отсутствие конкретики и чрезвычайно тяжелые условия жизни, он все равно писал, что сознательно выбрал путь военного. Впоследствии также проходил обучение в Великобритании.

И никогда не будет благодарности, никогда, мы просто будем делать свою работу, пока не создадим Украину нашей мечты, пока существуем мы – борьба продолжается,

– подчеркивал Виндир.

Пошел на войну, когда исполнилось 18

Когда Виндиру исполнилось 18, вместе со своим другом Владом он подписал контракт с 1-м отдельным штурмовым батальоном имени Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи". После этого Александр решил изменить свой позывной на Вилли.

Девушка погибшего рассказывает, что военный помогал другим и несмотря на все хотел защищать Украину.

Она вспоминает, что в январе 2025 года его собрат наступил на противопехотную мину советского производства ПФМ-1, которая в народе больше известна как "лепесток". Ему оторвало стопу, а Саша наложил турникет, тем самым остановив кровотечение и спася жизнь воина.

В наших реалиях люди часто погибают от потери крови. Саша постоянно говорил, что нужно всегда носить с собой качественные турникеты, потому что никогда не знаешь куда "прилетит" в следующий раз. Помню как приходил ко мне на свидание с аптечкой и турникетом,

– делится Юлиана.

Она добавляет, что батальон Виндира перерос в полк и во время этого формировались новые отделения. Несмотря на свой юный возраст, командиром одного из них должен был стать и Александр.

Виндир на службе / Фото предоставлены 24 Каналу

Побратимы погибшего тепло отзываются о военном. Они говорят, что Вилли всегда был искренним, улыбчивым, а его действия всегда соответствовали словам. Саша четко понимал, что такое побратимство и никогда не падал духом, а еще очень сильно любил свою семью.

Он очень любил свою семью, а особенно маму. Я помню, как он приехал из Киева домой и уже утром бежал в магазин маме за подарком, потому что редко приезжает. Тогда он купил для нее орхидею и смеялся, что у мамы их куча, но она все равно их очень любит,

– рассказывает посестра погибшего.

Юлиана добавляет, что Саша имел много друзей. Все его любили и уважали, ведь он был готов прийти на помощь в любой момент.

Жизнь сапера-разведчика оборвалась в ночь с 3 на 4 апреля во время выполнения боевого задания вблизи Волково в Донецкой области. С Александром попрощались 11 апреля в его родном городе Славута. У погибшего остались мама, папа, младший брат и любимая девушка.

Обратите внимание! Сейчас продолжается сбор средств на месть за Александра Самойловича с позывным Виндир. Все средства будут направлены в группу разведки "Дикое Поле" 1 ОШБ имени Дмитрия Коцюбайло, где служил погибший воин.



Приобщиться к сбору можно по ссылке.

"Хотели привезти с Донбасса кошку в нашу общую квартиру"

Любимая погибшего рассказывает, что Виндир мечтал вернуться с войны, обвенчаться с ней и построить крепкую семью. По ее словам, он очень хотел детей и стремился воспитать их патриотами, поскольку сам был предан Украине.

После того, как он начал встречаться со мной, он сказал, что хочет обвенчаться, хотя сам не исповедовал христианство. Он настолько был влюбленным, что был готов на все, чтобы жениться на мне. Уже в 18 лет он хотел это сделать, но мы подумали, что слишком молоды и решили подождать,

– вспоминает Юлиана.

Виндир со своей возлюбленной Юлианой / Фото предоставлены 24 Каналу

В следующем году пара планировала улететь в Норвегию. По словам девушки Виндира, это была одна из стран его мечты, поскольку он очень увлекался скандинавской мифологией.

Незадолго до смерти Александра влюбленные переехали в общую квартиру. Вместе с Юлианой они хотели привезти туда кошку, с которой военный жил на Донбассе. Впоследствии планировали завести и бельгийскую овчарку.

Однако Виндиру не суждено было даже увидеть свое жилье собственными глазами. Любимая погибшего говорит, что его самой большой мечтой было жить в свободной Украине и иметь семью. И именно ради этого он отдал свою жизнь.



Виндир с кошкой, которую пара хотела забрать с Донбасса / Фото предоставлено 24 Каналу