Зять министра иностранных дел России Александр Винокуров является крупнейшим частным владельцем российской сети продуктовых магазинов. Он помогает обходить американские и новозеландские санкции.

Кроме того, он представлял интересы страны-агрессора на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Insider.

Кто такой Винокуров?

В 2008 году выпускник Кембриджа Александр Винокуров женился на дочери министра иностранных дел России. После этого его карьера стремительно пошла в гору.

Бизнесмен остается в тени Сергея Лаврова, который является первым номером предвыборного списка "Единой России" на выборах. Несмотря на это, он стал владельцем крупнейшей доли в российской сети магазинов "Магнит", через которую приобрел большие доли в "Дикси", "Азбуке вкуса" и "Самбере". Благодаря этому Винокуров де-факто стал крупнейшим частным бенефициаром российской продуктовой розницы.

Капитал бизнесмена был буквально создан за счет государственных денег. Ключевые пакеты "Магнита" он покупал у российского ВТБ (банк), который был одновременно и продавцом акций, и кредитором покупателя.

Что известно о деятельности Винокурова?

После начала полномасштабного вторжения компания "Логистик Альтернатива", связанная с зятем Лаврова, продолжила поставлять в Россию подпадающий под санкции импортный дорогой алкоголь. Речь идет о: Jack Daniel's, Jim Beam и новозеландских винах. Также Винокуров имеет связи с фармацевтической отраслью, а именно с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым.

В отличие от европейских государств, которые не запрещали экспорт алкоголя в страну-агрессора, США и Новая Зеландия ввели полное эмбарго на поставки алкоголя в Россию. США ввели эти ограничения 11 марта 2022 года, а Новая Зеландия – 4 ноября 2022 года. По данным СМИ, магазины, связанные с Винокуровым, являются одними из лидеров по обходу ограничений на алкоголь.

Банкир с небольшим опытом работы и без декларации о доходах за несколько лет получил от государственного банка кредит на сумму свыше ста миллиардов рублей и стал крупнейшим акционером второй по величине продуктовой сети страны. На момент публикации ООО "Марафон Ритейл" напрямую владело 26,66 % в капитале ПАО "Магнит". Однако общая доля в "Магните" через связанные компании составляла 37,91 %.

Что известно о связях семьи Лаврова с ОАЭ?

С 2025 года бизнесмен, находящийся под санкциями, де-факто представлял интересы страны-агрессора в Персидском заливе. В июне 2025 года Винокуров возглавил Российско-эмиратскую Раду. Он был членом делегации на переговорах Путина с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом. Помимо него на переговорах присутствовали Лавров, Чемезовов и начальник Главного управления Генштаба Костюков.

Напомним, что недавно российский фонд по борьбе с коррупцией сообщил, что Светлана Полякова, которую называют любовницей главы МИД России, получила паспорт Объединенных Арабских Эмиратов. Также ее дочь Полина Ковалева получила гражданство ОАЭ в декабре 2022 года.