Об этом сообщил российский "Фонд борьбы с коррупцией".

Что известно о паспортах ОАЭ в семье Лаврова?

Светлана Полякова, которую называют возлюбленной главы МИД России, получила паспорт Объединенных Арабских Эмиратов с формулировкой о "заслугах перед государством". Отдельно в фонде обратили внимание на ее дочь Полину Ковалеву. Она получила гражданство ОАЭ в декабре 2022 года.

До этого Ковалева на протяжении многих лет жила в Великобритании. Там она владела элитной недвижимостью стоимостью около 4,4 миллиона фунтов стерлингов, или примерно 5,95 миллиона долларов.

В "Фонде борьбы с коррупцией" утверждают, что после начала полномасштабной войны и введения санкций Ковалева покинула Великобританию. После этого она устроилась в компанию Qatar Investment в Дохе, а впоследствии получила новый паспорт.

Сам Сергей Лавров продолжает выступать с жесткими заявлениями по поводу войны против Украины. В частности, 7 сентября он заявил, что войну против Украины якобы необходимо завершить так, чтобы в Европе "не осталось нацизма".

Лавров также утверждал, что сохранение у власти украинского руководства якобы будет означать "предательство подвига" тех, кто победил нацизм в 1945 году.

На заявления Лаврова отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он иронично предложил России, если она действительно стремится "уничтожить нацизм в Европе", начать с собственной территории.