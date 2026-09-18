Також він був представником інтересів країни-агресорки на Близькому Сході. Про це повідомляє The Insider.

Хто такий Винокуров?

У 2008 році випускник Кембриджа Олександр Винокуров одружився з дочкою міністра закордонних справ Росії. Після того його кар'єра швидко пішла вгору.

Бізнесмен залишається в тіні Сергія Лаврова, який є першим номером передвиборчого списку "Єдиної Росії" на виборах. Попри це, він став власником найбільшої частки в російській мережі магазинів "Магніт", через яку придбав великі частки в "Діксі", "Абетці смаку" та "Самбері". Завдяки цьому Винокуров де-факто став найбільшим приватним бенефіціаром російського продуктового роздрібу.

Капітал бізнесмена був буквально створений за рахунок державних грошей. Ключові пакети "Магніту" він купував у російського ВТБ (банк), який був одночасно і продавцем акцій, і кредитором покупця.

Що відомо про діяльність Винокурова?

Після початку повномасштабного вторгнення, компанія "Логістик Альтернатива", пов'язана із зятем Лаврова продовжила постачати до Росії підсанкційний імпортний дорогий алкоголь. Йдеться про: Jack Daniel's, Jim Beam та новозеландські вина. Також Винокуров має зв'язки з фармацевтичною галуззю, а саме з головою "Ростеху" Сергієм Чемезовим.

На відміну від європейських держав, які не забороняли експорт алкоголю до країни-агресорки, США та Нова Зеландія запровадили повне ембарго на поставки алкоголю до Росії. США запровадили ці обмеження 11 березня 2022 року, а Нова Зеландія – 4 листопада 2022 року. За даними ЗМІ, магазини, пов'язані з Винокуровим є одними з лідерів по обходу обмежень щодо алкоголю.

Банкір із невеликим досвідом роботи й без декларації статків за кілька років отримав від державного банку кредит на понад сотню мільярдів рублів і став найбільшим акціонером другої за величиною продуктової мережі країни. На момент публікації, ТОВ Марафон Рітейл прямо володіло 26,66% в капіталі ПАТ "Магніт". Однак повна частка в "Магніті" через пов'язані компанії становила 37,91%.

Що відомо про зв'язки родини Лаврова з ОАЕ?

З 2025 року санкційний бізнесмен де-факто представляв інтереси країни-агресорки у Перській затоці. У червні 2025 року Винокуров очолив Російсько-Еміратську ділову раду. Він був членом делегації на переговорах Путіна з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом. Окрім нього на перемовинах були присутні Лавров, Чемезовов та начальник Головного управління Генштабу Костюков.

Нагадаємо, що нещодавно російський фонд боротьби з корупцією повідомив, що Світлана Полякова, яку називають коханкою глави МЗС Росії, отримала паспорт Об'єднаних Арабських Еміратів. Також її донька Поліна Ковальова отримала громадянство ОАЕ у грудні 2022 року.