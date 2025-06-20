Стефанишина предложила кандидатуру Александра Завальского на должность языкового омбудсмена

Актер Александр Завальский может стать новым уполномоченным по защите государственного языка. Его кандидатуру предложила министр юстиции Ольга Стефанишина по представлению премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Кто может стать новым языковым омбудсменом

Стефанишина сообщила изданию, что по предложению Шмыгаля внесла кандидатуру актера Завальского на должность уполномоченного по защите государственного языка.

10 июня во время круглого стола на тему "Креативные и действенные методы стимулирования употребления и развития украинского языка" Завальский заявлял, что "украинцев необходимо заинтересовать, чтобы они переходили на украинский язык" а не "заставлять к этому".

По его словам, языковая политика должна охватывать все возрастные и социальные группы населения.

Что известно о Завальском

Александр Завальский является доцентом кафедры сценического языка Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, актер кино и театра, актер дубляжа.

Срок полномочий уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя истекает в июле 2025 года.

В конце апреля Минюст уже обнародовал избранных кандидатов на должность языкового омбудсмена. Ими стали филологи Елена Ивановская и Ирина Коваль-Фучило, а также чиновник Кабмина Павел Полянский.

Украинские культурные деятели раскритиковали конкурс на должность языкового омбудсмена, назвав его "попыткой дестабилизировать" работу этой институции. В открытом письме они призвали оставить Тараса Креминя в должности еще на один срок.

Обращение подписали, в частности, писатели Оксана Забужко, Сергей Жадан, Юрий Андрухович, актеры Ада Роговцева и Ирма Витовская, а также председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.