Александр Долгополов сбежал из России: история комика, который шутил про Путина и церковь

Российский стендап-комик был вынужден бежать со своей родины из-за опасения за собственную безопасность и свободу. Все из-за того, что им заинтересовалась полиция за якобы "оскорбление чувств верующих". В России Долгополов известен своими стендапами о христианах и президенте Владимире Путине.

24 канал собрал самую интересную информацию об Александре Долгополове – его биографию, шутки на социально-политическую и религиозную тематику и уголовное преследование.

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"Сбежал из России, чтобы не бояться за свою свободу"

Именно так теперь подписана страница Александра Долгополова в инстаграме. Куда сбежал комик, он пока не уточняет. Говорит, что боится за то, что информация об этом только ухудшит его положение.

Все началось из-за видеоролика "Александр Долгополов – новый час шуток". После февральского выступления в 2019 году российские правоохранители обратились к клубу HopHead, чтобы там предоставили информацию о комике.

Сам Долгополов отреагировал моментально. Сначала он просто отшутился, что его карьера вышла на новый уровень – после сельских гопников им стало интересоваться целое государство.

Видимо, Путин посмотрел мое выступление и спустил с цепи своих псов, чтобы они разнюхали всю подробную информацию обо мне. Явно ничего хорошего ждать не стоит,

– написал впоследствии Долгополов.

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Он отметил, что совсем не понимает, что происходит. Впрочем, говорит: уверен в одном – эти бандиты хотят узнать его адрес точно не для того, чтобы сделать фанатское селфи.

Александр Долгополов – новый час шуток

В скандальном выступлении, после которого российские силовики начали разыскивать Александра Долгополова, комик, в частности, шутит о христианах и Владимире Путине.

О христианстве :

на эту тему комик шутит, например, об имени Богдан. В частности, он утверждает, что из-за происхождения этого имени именно так "должны были звать Иисуса". Мол, ни один из родителей не скажет, что назвал сына Богданом, потому что он был зачат на пьяной вечеринке. Зато будут утверждать, что он буквально "Богом дан".

: на эту тему комик шутит, например, об имени Богдан. В частности, он утверждает, что из-за происхождения этого имени именно так "должны были звать Иисуса". Мол, ни один из родителей не скажет, что назвал сына Богданом, потому что он был зачат на пьяной вечеринке. Зато будут утверждать, что он буквально "Богом дан". О Путине:

после президентских выборов Долгополов заявил, что Россия поделилась на два типа людей – тех, кто за Путина, и тех, кто умеет читать, писать и делать логические выводы (эта шутка сопровождалась бурной реакцией и одобрительными возгласами зрителей). Кроме того, комик сравнивает сторонников Путина с массовкой в фильме "Безумный Макс" (в фильме героями массовки являются не очень умные существа, похожие на людей, которые готовы умирать за одну лишь похвалу от своего вождя – 24 канал).

Стоит отметить, что на тему религии, на которую якобы жаловались российским правоохранителям, Александр Долгополов шутил всего 10 минут со своего выступления, остальной час – о российской политике Владимира Путина, человеческих взаимоотношениях, собственных отношениях и прочем.

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Видео было опубликовано на ютубе в апреле 2019 года и за чуть больше 9 месяцев набрало почти 3 миллиона просмотров.

Выступление Александра Долгополова "Новый час шуток": смотрите видео

Долгополов: история парня из Магадана

Хотя большинство российских ресурсов утверждают, что Александр Долгополов родился в Воронеже или Павловске (муниципальное образование внутри Санкт-Петербурга), сам комик в своем инстаграме рассказал – родился он в Магадане.

Город известен тем, что является одним из самых отдаленных от Москвы, а также своими концлагерями во времена Советского Союза. Он расположен на Крайнем Востоке России в 5 тысячах 911 километрах от столицы.

Семья Долгополовых переехала в Воронеж, когда парню было два года. Сейчас Александру Долгополову 25 лет – он родился 18 ноября 1994 года.

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Парень начал заниматься стендапом еще со школы. Впоследствии он поддался убеждению родителей и поступил на факультет международных отношений Воронежского университета. Закончилось все неудачей: Долгополов бросил учебу и продолжил заниматься любимым делом.

На протяжении более двух лет он был женат на Майе Чесноковой. Параллельно девушка занималась организацией концертов своего мужа. Впрочем позже Чеснокова сообщила, что больше этим не занимается, а Долгополов откровенно признался о разводе. Он также признал, что сам в этом виноват.



Александр Долгополов с бывшей женой Майей Чесноковой

Комик Александр Долгополов и Украина

Александр Долгополов стал популярным в России из-за своего участия в проекте "Порараз Бирацца". В нем четверка комиков обсуждала самые актуальные или самые курьезные российские новости.

Именно Долгополов в этой четверке был самым неадекватным, а вместе с тем и наиболее интересным для зрителей. Там он играл роль "зашкварного украинца".

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В этой роли Долгополов шутил о российских силовиках, которые блокируют порносайты, человеческих отношениях, Дмитрии Медведеве, который ворует государственные деньги и в углу занимается онанизмом, а также о "бандерах и укрофашистах". В последнем случае он пародировал российских пропагандистов.

В частности, он заявлял, что цветные революции и фашизм в Украине – это все Навальный. Стоит отметить, что традиционное для российских пропагандистов "на Украине" он употреблял только в шутливой форме. В остальных случаях – адекватное "в Украине".

В конце ноября 2019 года он проводил концертный тур по городам Украины, в рамках которого выступал в Харькове, Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Запорожье.

Друзья, дождались! Мы едем в Украину с туром в шесть украинских городов. Ура!

– написал по этому поводу Александо Долгополов.

Долгополов в роли "зашкварного украинца": смотрите видео