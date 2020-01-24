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      Олександр Долгополов втік з Росії: історія коміка, що жартував про Путіна і церкву

      2071 Читать новость на русском
      Комік Олександр Долгополов втік з Росії / фото з інстаграму

      Російський стендап-комік був змушений втекти зі своєї батьківщини через побоювання за власну безпеку і свободу. Все через те, що ним зацікавилася поліція через буцімто "образу почуттів вірян". 24 канал зібрав найцікавішу інформацію про Олександра Долгополова – його біографію, жарти на соціально-політичну та релігійну тематику і кримінальне переслідування.

      У Росії Долгополов відомий своїми стендапами про християн, президента Володимира Путіна, а також про інших російських політиків та політичну ситуацію в країні загалом.

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      "Втікав з Росії, щоб не боятися за свою свободу"

      Саме так тепер підписана сторінка Олександра Долгополова в інстаграмі. Куди втік комік, він поки не уточнює. Каже, що боїться за те, що інформація про це лише погіршить його становище.

      Все розпочалося через відеоролик "Александр Долгополов – новый час шуток". Після лютневого виступу 2019 року російські правоохоронці звернулися до клубу HopHead, щоб там надали інформацію про коміка.

      Сам Долгополов відреагував моментально. Спершу він просто віджартувався, що його кар'єра вийшла на новий рівень – після сільських гопників ним стала цікавитись ціла держава.

      Мабуть, Путін подивився мій виступ і спустив з ланцюга своїх псів, щоб вони рознюхали всю детальну інформацію про мене. Явно нічого хорошого чекати не варто,
      – написав згодом Долгополов.

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      Він зазначив, що зовсім не розуміє, що відбувається. Втім каже: впевнений в одному – ці бандити точно не хочуть дізнатися його адресу, щоб зробити фанатське селфі.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Ребята, я вас всех поздравляю, мы сделали это! Моя карьера вышла на новый уровень - два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство, вау! Вот такое замечательное уведомление пришло в петербургский стендап-клуб, из чего можно сделать вывод, что Россия все еще на пути к бездонной пропасти безумия. Хорошего вечера, буду держать в курсе, надеюсь не придётся прятаться в лесу

      Допис, поширений Александр Долгополов (@sankldive)

      Олександр Долгополов – новий час жартів

      У скандальному виступі, після якого російські силовики почали розшукувати Олександра Долгополова, комік, зокрема, жартує про християн та Володимира Путіна.

      • Про християнство:
        на цю тему комік жартує, наприклад, про ім'я Богдан. Зокрема, він стверджує, що через походження цього імені саме так "мали звати Ісуса". Мовляв, жоден з батьків не скаже, що назвав сина Богданом, бо він був зачатий на п'яній вечірці. Натомість стверджуватимуть, що він буквально "даний Богом".
      • Про Путіна:
        після президентських виборів Долгополов заявив, що Росія поділилася на два типи людей – тих, хто за Путіна, і тих, хто вміє читати, писати і робити логічні висновки (цей жарт супроводжувався бурхливою реакцією та схвальними вигуками глядачів). Крім того, комік порівнює прихильників Путіна з масовкою у фільмі "Шалений Макс" (у фільмі героями масовки є не дуже розумні істоти, схожі на людей, які готові помирати за одну лише похвалу від свого вождя – 24 канал).

      Варто зазначити, що на тему релігії, на яку буцімто скаржилися російським правоохоронцям, Олександр Долгополов жартував лише 10 хвилин зі свого виступу, іншу годину – про російську політику, Володимира Путіна, людські взаємини, власні стосунки тощо.

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      Відео було опубліковано на ютубі у квітні 2019 року і за трохи більше як 9 місяців набрало майже 3 мільйони переглядів.

      Виступ Олександра Долгополова "Новый час шуток": дивіться відео

      Долгополов: історія хлопця з Магадану

      Хоча більшість російських ресурсів стверджують, що Олександр Долгополов народився у Воронежі або Павлівську (муніципальне утворення всередині Санкт-Петербурга), самкомік у своєму інстаграмі розповів – народився він у Магадані.

      Місто відоме тим, що є одним з найвіддаленіших від Москви, а також своїми концтаборами в часи Радянського Союзу. Воно розташоване на крайеньому Сході Росії за 5 тисяч 911 кілометрів від столиці.

      Сім'я Долгополових переїхала у Воронеж, коли хлопцеві було два роки. Нині Олександру Долгополову 25 років – він народився 18 листопада 1994 року.

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      Хлопець почав займатися стендапом ще зі школи. Згодом він піддався на переконання батьків і поступив на факультет міжнародних відносин Воронежського університету. Закінчилося все невдачею: Долгополов покинув навчання та продовжив займатися улюбленою справою.

      Протягом понад двох років він був одружений Майєю Чесноковою. Паралельно дівчина займалася організацією концертів свого чоловіка. Втім пізніше Чеснокова повідомила, що більше цим не займається, а Долгополов відверто зізнався про розлучення. Він також визнав, що сам у цьому винен.

      Олександр Долгополов і Майя Чеснокова
      Олександр Долгополов з колишньою дружиною Майєю Чесноковою

      Комік Олександр Долгополов і Україна

      Олександр Долгополов став популярним у Росії через свою участь у проєкті "Порараз Бирацца". У ньому четвірка коміків обговорювала найактуальніші або найбільш курйозні російські новини.

      Саме Долгополов у цій четвірці був найбільш неадекватним, а водночас і найбільш цікавим для глядачів. Там він грав роль "зашкварного українця".

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      У цій ролі Долгополов жартував про російських силовиків, які блокують порносайти, людські відносини, Дмитра Медведєва, який краде державні гроші і у кутку займається ононізмом, а також про "бандер і укрофашистів". В останньому випадку він пародіював російських пропагандистів.

      Зокрема, він заявляв, що кольорові революції та фашизм в Україні – це все Навальний. Варто відзначити, що традиційне для російських пропагандистів "на Україні" він вживав лише у жартівливій формі. В інших випадках – адекватне "в Україні".

      Наприкінці листопада 2019 року він проводив концертний тур містами України, у межах якого виступав у Харкові, Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Запоріжжі.

      Друзі, дочекалися! Ми їдемо в Україну з туром у шість українських міст. Ура!
      – написав з цього приводу Олександо Долгополов.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Медведєв Олексій Навальний Російська пропаганда Релігія Володимир Путін Новини Росії
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