Дубинского и еще 4 сообщников будут судить за госизмену: обвинительный акт направили в суд

Нардепа Александра Дубинского и еще 4 человек будут судить за государственную измену. Обвинительный акт правоохранители уже направили в суд.

Все эти люди входили в преступную организацию, которая действовала против интересов Украины по указаниям российских спецслужб. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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Что известно о продвижении дела Дубинского

В ГБР отметили, что передали в суд обвинительный акт в отношении действующего и бывшего нардепов, экс-прокурора, а также заместителя начальника главного управления генерального штаба вооруженных сил России и его помощника. Бюро совместно с СБУ разоблачили эту преступную организацию в ноябре 2023 года.

Установлено, что по указанию российских спецслужб они организовали мероприятия по дискредитации имиджа Украины на международной арене для ухудшения дипломатических отношений с США и осложнения вступления Украины в ЕС и НАТО,

– сказали в ГБР.

Тогда подозрение в госизмене и участии в преступной организации получил действующий нардеп. Сейчас он находится под стражей. Его парламентскому коллеге также было сообщено о подозрении.

Имена правоохранители не называли, однако из описания можно понять, что речь идет об Александре Дубинском (позывной "Буратино"), Андрея Деркача и экс-прокурора Константина Кулика (позывной "Птичка").

В то же время в Офисе генпрокурора отметили, что преступную организацию, куда входили нардепы и экс-прокурор создали еще в 2016 году главным управлением генштаба вооруженных сил России.

"Агентурная сеть под руководством двух сотрудников вражеской спецслужбы действовала на территории Украины до 2022 года. Будучи ее участником, действующий народный избранник осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу государства-агрессора. Он участвовал в публичных мероприятиях и распространял российские нарративы, в том числе о высшем политическом руководстве Украины", – отметили прокуроры.

К слову, в ГБР также сообщали, что уже завершило расследование дела против народного депутата Александра Дубинского и еще четырех человек, которых обвиняли в госизмене.