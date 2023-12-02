Дубинский находится в изоляторе в связи с подозрением в госизмене. Ранее сообщалось, что он сидит в камере вместе с еще одним заключенным.
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Заявление адвокатов нардепа
Адвокаты Александра Дубинского рассказали, что якобы подозреваемого в госизмене политика 2 декабря избили неизвестные. В настоящее время он находится в Лукьяновском СИЗО. Об этом он сообщил администрации изолятора и своим защитникам.
По словам адвокатов, сразу после инцидента вызвали скорую помощь, констатировавшую многочисленные гематомы. Есть подозрения на перелом ребер.
Сейчас Александр Дубинский с адвокатами ожидает приезда работников полиции для составления акта о телесных повреждениях,
– сообщили в официальном канале нардепа.
Там подчеркнули, что адвокаты требуют немедленного решения о переводе Дубинского в следственный изолятор СБУ. Также защита показала журналистам записку, которую отдал адвокатам нардеп. Там он описал, как якобы все происходило.
Записка Дубинского с объяснением, как его избили / Суспильне
Правоохранители позднее подтвердили, что к ним обратились с заявлением об избиении.
Следственные изоляторы не относятся к системе Нацполиции, но по указанному заявлению на место выехала следственно-оперативная группа и там будет работать,
– сообщила полиция в комментарии "Радио Свобода".
Дело Дубинского: что известно
- СБУ 13 ноября посетило Александра Дубинского с обысками. Впоследствии ему сообщили подозрение в госизмене. Сообщается, что он сотрудничал с российскими спецслужбами и был их агентом с позывным "Буратино".
- По данным следствия, он проводил и информационно-психологические операции в пользу России. Его задачей была дискредитация Украины на международной арене, расшатывание общественно-политической ситуации.
- Ночью 24 ноября нардепа избрали меру пресечения в виде содержания в следственном изоляторе в течение 60 суток. Заседание проходило в закрытом режиме, в связи с угрозой разглашения государственной тайны.