Дубінський перебуває в ізоляторі у зв'язку з підозрою у держзраді. Раніше повідомлялося, що він сидить у камері разом із ще одним ув'язненим.

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Заява адвокатів нардепа

Адвокати Олександра Дубінського розповіли, що нібито підозрюваного у держзраді політика 2 грудня побили невідомі. Наразі він перебуває у Лук'янівському СІЗО. Про це він одразу повідомив адміністрації ізолятора та своїм захисникам. Підтверджень інформації від працівників правоохоронних органів не надходило.

За словами захисту, одразу після інциденту викликали швидку допомогу, яка констатувала численні гематоми. Є підозри на перелом ребер.

Наразі Олександр Дубінський з адвокатами очікує на приїзд працівників поліції для складання акту про тілесні ушкодження,

– повідомили в офіційному каналі нардепа.

Там наголосили, що адвокати вимагають ухвалення негайного рішення про переведення Дубінського до слідчого ізолятора СБУ.

Справа Дубінського: що відомо