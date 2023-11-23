Загальна вартість нерухомості та автомобілів, що пов'язані з підозрюваним у держзраді нардепом, становить майже 60 мільйонів гривень. Це майже у три рази більше, ніж офіційні статки сім'ї.

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Арешт майна сім'ї Дубінського

У рішення суду, що опублікували у листопаді, йдеться про те, що арешт накладено в межах кримінального провадження ДБР щодо ймовірної легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також ухилення від податків. Лише за декілька років сам нардеп та його родичі придбали 24 квартири, 17 автомобілів, два будинки і 70 соток землі – загальна сума сягає 2,5 мільйона доларів. Офіційні доходи сім'ї не збігаються з витратами.

Наприклад, мати за останні 5 років стала власницею 19 об'єктів нерухомості загальною вартістю близько 1 мільйона доларів. Окрім цього, вона є власницею двох автомобілів Mercedes-Benz, двох автомобілів BMW, автомобіля Toyota Land Cruiser, Maserati Coupe Cambiocorsa та ЗАЗ Vida.

Вся вартість майна Дубінського, його матері та ексдружини становить 57,9 мільйона гривень, при цьому офіційні доходи родини за 2003 – 2022 роки склали 19,6 мільйона гривень.У 2015 – 2021 роках на рахунки матері було внесено готівкою 7,3 мільйона гривень, хоча її дохід сягав 2,8 мільйона гривень. Слідство вважає, що ці кошти надав Дубінський для придбання нерухомості.

Всього було арештовано 15 автомобілів, 22 квартири та вісім земельних ділянок.

Підозра у держзраді Дубінському