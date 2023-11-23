Общая стоимость недвижимости и автомобилей, связанных с подозреваемым в госизмене нардепом составляет почти 60 миллионов гривен. Это почти в три раза больше, чем официальное состояние семьи.

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Арест имущества семьи Дубинского

Решение суда, опубликованное в ноябре, говорит о том, что арест наложен в рамках уголовного производства ГБР относительно вероятной легализации доходов, полученных преступным путем, а также уклонения от налогов. Только за несколько лет сам нардеп и его родственники приобрели 24 квартиры, 17 автомобилей, два дома и 70 соток земли – общая сумма достигает 2,5 миллиона долларов. Официальные доходы семьи не совпадают с расходами.

К примеру, мать за последние 5 лет стала владелицей 19 объектов недвижимости общей стоимостью около 1 миллиона долларов. Кроме того, она является владелицей двух автомобилей Mercedes-Benz, двух автомобилей BMW, автомобиля Toyota Land Cruiser, Maserati Coupe Cambiocorsa и ЗАЗ Vida.

Вся стоимость имущества Дубинского, его матери и экс-жены составляет 57,9 миллиона гривен, при этом официальные доходы семьи за 2003 – 2022 годы составили 19,6 миллиона гривен. В 2015 – 2021 годах хотя ее доход составлял 2,8 миллиона гривен. Следствие считает, что эти средства предоставил Дубинский для покупки недвижимости.

Всего было арестовано 15 автомобилей, 22 квартиры и восемь земельных участков.

Подозрение в госизмене Дубинском