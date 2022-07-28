Александра Клименко назначили руководителем САП

В Украине наконец официально назначили руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Им стал Александр Клименко.

Ранее Клименко одержал победу в конкурсе на эту должность. 28 июля новый генпрокурор Андрей Костин одобрил его кандидатуру.

По словам руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, главного антикоррупционного прокурора Костин утвердил сразу после своего назначения на должность.

Независимая антикоррупционная инфраструктура является важной составляющей демократии в Украине. Борьба с коррупцией является приоритетом для нашего государства, поскольку от ее успешности зависит наша инвестиционная привлекательность и свобода бизнеса,

– подчеркнул Ермак.

Он также поздравил прокуроров с назначением на должности и пожелал эффективной работы.