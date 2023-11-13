Пахмутова, творчество которой очень чтит кремлевский диктатор, устроила беззастенчивую затею в день своего 94-летия. 24 Канал с ссылкой на пропагандистские российские СМИ.

Смотрите также "Побег" Собчак из России организовал Путин: оппозиционный журналист указал на "проколы"

Что известно о праздновании циничного дня рождения

Народная артиска СССР отпраздновала свое 94-летие в пансионате в подмосковных Снегирях, в котором якобы содержат украинских детей из временно оккупированного Донецка. Вероятно, это депортированные несовершеннолетние украинцы.

Пахмутова решила сыграть на фортепиано свои прошлые хиты, а детей заставили петь. Кадры этого мероприятия быстро распространились в пропагандистских СМИ России.

В честь дня рождения Пахмутовой заставили детей из Донецка исполнять "Птицу счастья".

Пахмутова и дети из оккупированного Донецка / скриншот

Любопытно! Сама композиция стала известна в исполнении украинского певца родом из села Немировка Хмельницкой области Николая Гнатюка. Он стал первым исполнителем песни, который и сделал ее очень популярной.

Кремлевский вождь тоже не обошел это событие и поздравил с 94-летием женщину, при этом не забыл поблагодарить ее за вдохновенное творчество, которое "пользуется всенародной любовью". Сама же Пахмутова недавно тоже выразила благодарность русскому диктатору. Делала это артистка после аннексии Крыма.

Александра Пахмутова и Владимир Путин / фото росСми

В 2014 году Пахмутова и ее муж встретились с Владимиром Путиным и сказали: "Мы ваши болельщики! Спасибо вам за Крым". Именно поэтому Пахмутова в 2018 году была занесена в базу "Миротворец".

Не Пахмутовой единственной: для чего Россия похищает украинских детей