Пахмутова, творчість якої дуже шанує кремлівський диктатор, влаштувала безсоромну витівку в день свого 94-річчя, повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистські російські ЗМІ.

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Що відомо про святкування цинічного дня народження

Народна артиска СРСР відсвяткувала своє 94-річчя у пансіонаті в підмосковних Снігурях, у якому нібито утримують українських дітей із тимчасово окупованого Донецька. Ймовірно, що це депортовані неповнолітні українці.

Пахмутова вирішила зіграти на фортепіано свої колишні хіти, а дітей змусили співати. Кадри цього заходу швидко поширилися в пропагандистських ЗМІ Росії.

На честь дня народження Пахмутової змусили дітей з Донецька виконувати "Птицу счастья".



Пахмутова та діти з окупованого Донецька / скриншот

Цікаво! Сама композиція стала відомою у виконанні українського співака родом із села Немирівка Хмельницької області Миколи Гнатюка. Він став першим виконавцем пісні, який і зробив її дуже популярною.

Кремлівський вождь теж не обминув цю подію та привітав з 94-річчям жінку, при цьому не забув подякувати їй за натхненну творчість, яка "користується всенародною любов'ю". Сама ж Пахмутова недавно теж висловила вдячність російському диктаторові. Робила це артистка після анексії Криму.



Олександра Пахмутова та Владімір Путін / фото росЗМІ

В 2014 році, Пахмутова та її чоловік зустрілися з Владіміром Путіним і сказали: "Ми ваші вболівальники! Дякуємо вам за Крим". Саме через це Пахмутова у 2018 році була занесена до бази "Миротворець".

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