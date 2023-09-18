Увольнение заместителей министра обороны: какой чиновник сохранил должность

Кабинет Министров Украины уволил семерых заместителей министра обороны. Предварительно один заместитель главы ведомства мог сохранить должность.

Речь идет о первом заместителе министра обороны генерал-лейтенанте Александре Павлюке. Ведь его нет в списка уволенных заместителей министра, пишет 24 Канал.

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Уволили ли Павлюка

Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук написал, что 18 сентября Кабинет Министров уволил с должностей:

Владимира Гаврилова – с должности заместителя Министра обороны Украины;

Ростислава Замлинского – с должности заместителя Министра обороны Украины;

Анну Маляр Анну – с должности заместителя Министра обороны Украины;

Дениса Шарапова – с должности заместителя Министра обороны Украины;

Андрея Шевченко – с должности заместителя Министра обороны Украины по европейской интеграции;

Виталия Дейнегу – с должности заместителя Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Константина Ващенко – с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.

То есть в списке есть все заместители главы Министерства обороны Украины, кроме первого замминистра – генерал-лейтенанта Александра Павлюка.



Кабмин мог не уволить Павлюка с должности замминистра обороны / Скриншот 24 Канала

Кратко об Александре Павлюке