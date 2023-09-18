Увольнение заместителей министра обороны: какой чиновник сохранил должность
Кабинет Министров Украины уволил семерых заместителей министра обороны. Предварительно один заместитель главы ведомства мог сохранить должность.
Речь идет о первом заместителе министра обороны генерал-лейтенанте Александре Павлюке. Ведь его нет в списка уволенных заместителей министра, пишет 24 Канал.
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Уволили ли Павлюка
Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук написал, что 18 сентября Кабинет Министров уволил с должностей:
- Владимира Гаврилова – с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Ростислава Замлинского – с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Анну Маляр Анну – с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Дениса Шарапова – с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Андрея Шевченко – с должности заместителя Министра обороны Украины по европейской интеграции;
- Виталия Дейнегу – с должности заместителя Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Константина Ващенко – с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.
То есть в списке есть все заместители главы Министерства обороны Украины, кроме первого замминистра – генерал-лейтенанта Александра Павлюка.
Кабмин мог не уволить Павлюка с должности замминистра обороны / Скриншот 24 Канала
Кратко об Александре Павлюке
- Александр Павлюк является генерал-лейтенантом ВСУ и Героем Украины. Родом он из Житомирской области, учился в Харьковском гвардейском высшем танковом командном училище и Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.
- В течение 2021 – 2022 годов был командующим Объединенных сил, после чего более двух месяцев возглавлял Киевскую ОВА и оборонял Киев от нападения России. Именно при его командовании российские оккупанты отошли от столицы Украины.
- Первым заместителем Министра обороны Украины Павлюк стал 21 февраля 2023 года и вместе с уволенными заместителями работал в команде экс-министра обороны Алексея Резникова.