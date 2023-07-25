Поработал в оккупации и вернулся в Украину: какой была деятельность нардепа Пономарева

ДБР и СБУ 24 июля сообщили народному депутату Александру Пономареву подозрение о госизмене. В частности, мужчина отправился навстречу российской армии после начала полномасштабного вторжения и почти пол года прожил в оккупированном Бердянске.

После этого мужчина смог уехать из оккупации, вернуться в Киев и даже продолжить работу в парламенте. Журналисты разобрались, что именно депутат полгода работал в оккупации, действительно ли находился в плену, о чем договаривался с захватчиками и как бизнес Пономарева теперь работает и на Россию, и на Украину.

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Что известно о депутате Пономареве

Журналисты отмечают, что Александр Пономарев – народный депутат Украины, мажоритарщик из Бердянска. Он уже 10 лет находится в Верховной Раде – сначала от Партии регионов, а впоследствии от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ, которую переименовали в Платформу за жизнь и мир.

Внимание журналистов депутат привлекал преимущественно из-за скандалов – когда кнопкодавил или силой отбирал у журналистов телефоны в кулуарах.

Стоит отметить, что Пономарев бизнесмен, а свой главный актив получил на производстве моторных масел под брендами "Азмол" и "Агринол".

Бизнес-империя нардепа преимущественно сосредоточена в его родном Бердянске, где из-за влияния депутата жители называют его "теневым хозяином", а именно город "Пономаревск".

В декларациях Пономарева упоминаний о бизнесе не найти, потому что четыре десятка компаний из его группы оформлены на его родственников и помощников.



Пономарев оформил все свои компании на родственников / Фото "Радио Свободы"

Однако когда в 2017 году два десятка танков украинской армии вышли из строя, а экспертиза обнаружила причину в некачественной смазке "Азмол", приобретенной ВСУ, Пономарев открыто выступал от имени компании в ее защиту.

Данные пересечения границы с Россией, которые удалось получить журналистам, свидетельствуют о том, что после первого вторжения России в Украину в 2014 году народный депутат несколько раз летал в Москву якобы в коммерческих целях.



Пономарев с 2014 года летал несколько раз в Москву / Фото "Радио Свободы"

Однако за два месяца до полномасштабного вторжения российской армии журналисты выяснили, что депутат Пономарев кроме украинского имеет также и гражданство России. Документы на его получение были поданы в 2003 году, и в 2007 году выдан новый паспорт на достижение 45-летия. Он до сих пор действителен.



У Пономарев есть российский паспорт / Фото "Радио Свободы"

Сам Пономарев говорил, что не знает, есть ли у него этот паспорт или нет. Отмечая, что если где-то на него документы 20-летней давности остались, то нужно уточнять.

Что Пономарев делал в оккупации

С началом полномасштабного вторжения России дальнейшая судьба депутата Пономарева, у которого нашли российское гражданство, оставалась неизвестной, ведь он перестал появляться в Верховной Раде. Лишь в конце марта 2022 года его коллеги по фракции забили тревогу, заявив, что депутат Пономарев в оккупированном Бердянске, где его задержали российские солдаты.

Уже после возвращения депутата по оккупации журналистам удалось пообщаться с нардепом, который с самого начала возвращения в Украину ни разу не комментировал собственное пребывание в оккупации:



Пономарев находился в плену в Бердянске / Фото "Радио Свободы"

В то же время журналистам удалось достать и проанализировать биллинги мобильного телефона Александра Пономарева – то есть когда именно депутат приехал в Бердянск, где он находился и даже с кем общался в первые недели вторжения и оккупации города. Да, журналисты составили карту его передвижений.

Александр Пономарев выехал из Киева в Бердянск в ночь на 25 февраля, преодолев Черкасскую, Кировоградскую и Днепропетровскую области. Уже после обеда народный депутат заехал в родной город. В это время уже было известно, что военная колонна России двигается в сторону Бердянска. Но до старта оккупации оставалось еще двое суток.



Александр Пономарев 25 февраля 2022 года уехал из Киева в Бердянск / Фото "Радио Свободы"

По приезду Пономарев сразу отправился на свое агропредприятие "Бердянские жатки", где пробыл до девяти вечера. Отсюда звонил в приемную депутата "ОПЗЖ" Юрия Бойко. Ночевать уехал на некогда государственную базу отдыха "Лебеди", приватизированную его семьей – база записана на сестру депутата.



Пономарев отправился на базу "Лебеди" / Фото "Радио Свободы"

Судя по локации телефона депутата, Пономарев в эти два дня никуда из базы отдыха на косе не уезжал.

Но уже на следующий день у Пономарева сформировался привычный маршрут.



Спутниковый снимок Бердянской косы / Фото "Радио Свободы"

В течение следующих трех недель он активно передвигался по оккупированному городу: почти каждый день посещал собственные предприятия - "Бердянские жатки", "Азмол" и "НПП Агринол" - и вечером возвращался на базу отдыха "Лебеди". Иногда его телефон попадал в зону действия башен вблизи городского совета, где оккупанты разместили свой штаб.

Например, 1 марта, когда в город вошли силы Росгвардии и захватили здание горсовета, телефон депутата находился здесь в течение двух часов, с семи до девяти вечера.

Днем 20 марта народный депутат работал в гуманитарном штабе, помогал в местах расселения беженцев. Как всегда помогал средствам, технике и ресурсам родному городу. После этого связь с ним оборвалась. Пока его удерживают российские военные. Никакой информации о его состоянии и местонахождении нет,

– говорилось в сообщении Бердянского городского совета на фейсбуке.

Судя по биллингам телефона Пономарева, 20 марта 2022 года депутат час провел рядом с Бердянским горсоветом. После обеда направился на собственное предприятие "Азмол", где провел примерно 20 минут – после чего вернулся на базу отдыха "Лебеди". Под вечер его телефон засветился вблизи базы отдыха "Парус", а дальше – снова в центре, у телебашни. После этого его телефон в полседьмого вечера был выключен.



Депутат активно ездил по своим предприятиям в Бердянске / Фото "Радио Свободы"

"Шеф вернулся"

Больше света на эти события журналистам удалось пролить, получив перехват разговоров представителей оккупационных властей и окружения Пономарева, которые производили украинские спецслужбы, пока в оккупированном Бердянске еще работали украинские мобильные операторы.

Судя по этим разговорам, свобода передвижения Пономарева действительно была ограничена после 20 марта 2022 и в течение следующих 10 дней, а его связь с внешним миром обеспечивали оккупанты. Но их отношение к депутату и условия его содержания отличались от привычного поведения россиян по отношению к украинским пленникам.

Об этом свидетельствует, например, рассказ Михаила Грицая – бывшего главного специалиста "Азмола", начавшего сотрудничать с оккупантами и получившего от них должность заместителя мэра Бердянска, ныне его официально подозревают в коллаборационизме.

"Они все сидят в тюрьме, в 77 ящике (исправительная колония в Бердянске – 24 Канал). Все, кого задерживают, там сидят. Это Пономарев только на косе сидит", – сказал Грицай.

Другие перехваты телефонных разговоров "Богуна" с помощником депутата Полищуком свидетельствуют о том, что работник ФСБ и украинский нардеп нашли общий язык. Пономарев согласился запустить работу бизнеса, указание о чем передал управляющему "Агринолом" через "Богуна".

– Я все передал, он написал письмо. Я при тебе открою, просто прочтешь сам. Я тебе в руки отдавать не буду, чтобы ничего не было, – говорил "Богун" Полищуку 25 марта 2022 года.

– Понял, – отвечал Полищук.

– Значит, сегодня улучшим условия. Все нормально, мы там посидели так долго, даже посмеялись, обсуждали всевозможные дела. Значит, если я не ошибаюсь, ты мне говорил о том, что нужен сигнал о том, чтобы предприятия заработали?

– Да, я говорил.

– Он сказал "да".

– Принял.

– Возникает вопрос, что, конечно, необходимо личное участие. Но сейчас мы думаем над этим вопросом – то есть как встречаться, как что делать. Какие-то личные поручения, чтобы были у него, и так далее. В целом мы вчера обсуждали проблемы предприятия, разумеется, это кредитование, невозможность выплат и так далее. Общая линия – чтобы люди работали, в каком-то объеме, – сказал Богун.



Пономарев вернулся к работе в Бердянске во время оккупации / Фото "Радио Свободы"

О срежиссированности этих событий свидетельствует, например, такой диалог.

– И еще сегодня здесь сплетня по городу пошла, что якобы готовится там какой-то протест об его увольнении, – говорил "Богун" Полищуку.

– С нашей стороны, предприятия ничего такого не будет. Я сегодня это еще раз проговорю, – уверял его Полищук.



– Смысл в чем? Внимание не нужно это нам, нах*р не нужно. Пусть побастуют там, не знаю, и все такое, но успокой семью. Ты, я так понимаю, понимаешь, что я – умный человек, я делаю все возможное. Сегодня по условиям будет максимально комфортно, все будет нормально, – говорил Богун.



Помощник Пономарева общался с россиянином "Богуном" / Фото "Радио Свободы"

И уже вечером "Богун" сообщает Полищуку:

Мне письмо передали. Встречались, да. Там что-то ржали, я уже не помню, что. Нормально, конечно, волей-неволей мы общаемся, узнаем друг друга. Там планы строим. Здесь мы продвинулись по существу. Думаю, он еще не знает об этом, но скоро-скоро. Край – неделя, пожалуй, осталась. Мы все вопросы снимем и все будет нормально. И вы воссоединитесь,

– сказал он.



Пономарев сотрудничал с россиянинами в Бердянске / Фото "Радио Свободы"

Судя по перехваченным перепискам и телефонным разговорам сотрудников компаний депутата, имеющихся в распоряжении журналистов, вероятные переговоры между Александром Пономаревым и представителем ФСБ "Богуном" длились 10 дней. И уже 30 марта 2022 Пономарев появился на собственных предприятиях.

На следующий день Пономарев дал команду запускать рабочие процессы на предприятиях. Вот что тогда сообщила помощница народного депутата София Васильчик своему родному брату, менеджеру компаний Пономарева, в переписке за 31 марта 2022 года в чате телеграмму, которую удалось перехватить украинским спецслужбам:

Николай: Ты еще не видела Сашу?

София: Нет! Сама не хочу там появляться. А он ходит с двумя россиянами. Под конвоем. Телефон его не работает.

Собрал сегодня всех и сказал, что нужно запускать понемногу производство.

Будете производить масла на танки, в том числе.

Николай: Это я слышал… и это очень плохо…

София: Да, это очень плохо.

И хуже всего, если вернут Украину – Саше каюк. Как сказал Женя – ему теперь только застрелиться.

Однако, анализируя деятельность предприятий депутата во время оккупации, журналисты обнаружили, что, несмотря на утверждение Пономарева о том, что он не контролировал собственный бизнес и его компании не работали, есть доказательства обратного.

Сотрудничество с Россией

Журналистам удалось установить, что предприятия депутата в оккупированном Бердянске после начала оккупации и приезда туда Пономарева продолжили производство моторных масел – сырье завозили из России, туда же отправляли и по меньшей мере часть продукции.

Согласно данным базы импортно-экспортных операций ImportGenius, после начала оккупации компания "Агринол" отвезла из России в Бердянск семь с половиной тысяч тонн сырья для выработки моторных масел. Ввоз продолжался не менее трех месяцев до мая включительно. Ехало сырье, в частности, производства нефтеперерабатывающих заводов государственной компании "Роснефть".



Пономарев экспортировал свое масло в Россию / Фото "Радио Свободы"

О том, что готовую продукцию из Бердянска впоследствии сбывали обратно в Россию, журналистам удалось проследить еще одну фирму с орбиты народного депутата Пономарева – она называется "Эникс", зарегистрирована прямо в Москве и записана на двоюродную сестру народного депутата Украины.



Пономарев основал новую фирму для экспорта масел в Россию / Фото "Радио Свободы"

На сайте компании указано, что – это "эксклюзивный дистрибьютор смазочных материалов "Агринол" и "Aзмол" в России.

Журналисты получили финансовые отчеты, которые компания "Эникс" направляла в налоговые органы России. Из них видно, что в течение 2022-го компания регулярно оплачивала услуги по перевозке грузов, место вывоза – Бердянск.

Из финансовых отчетов, которые компания "Эникс" направляла в налоговые органы России, видно, что в течение 2022 года компания регулярно оплачивала услуги по перевозке грузов, место вывоза – Бердянск.

Продукцию везли в такие российские города как Липецк, Ростов, Новомосковск, Москва, Волгоград, Нижний Тагил, Армавир.

Компании Пономарева, очевидно, также помогали оккупационным властям проводить ремонтные работы в городе. На записях телефонных перехватов, которые удалось получить журналистам, так называемый "мэр" захваченного Бердянска Александр Сауленко в разговоре с "заместителем" Михаилом Грицаем обсуждают, что команду по ремонту может дать только Пономарев, но такие щекотливые договоренности с ним достигаются – из-за "Богуна". Того же куратора из ФСБ. Это конец апреля 2022 года.

– Да, Михаил Павлович, – поздоровался Сауленко.

– Я хотел тебе напомнить за Пономарева. За битум, за УЯР (машина для ремонта дорог – 24 Канал), за эту х*ню, – сказал Грицай.

– Да я напоминаю "Богуну" каждый раз. Но дело в том, что у нас еще и газа нет. Как мы этот асфальтный (завод – 24 Канал) будем даже с битумом запускать?

- Ты знаешь. Так они, ребята, там дуру валяют. Там стояла раньше у них форсунка обычная, и они дизтопливо или печное топливо, и они раньше без газа топили этим.

– Ааа…

– Не хотят подлецы делать – надо подавить, бля*ь, – сказал Грицай.

- Я понял. Хорошо. Я "Богуну" напоминаю об этом постоянно. Он там контакт с этим товарищем держит, – сказал Сауленко.

– Саша скажет – будут делать. Потому что кроме Пономарева там никто команду не даст.

– Я говорил, но пока ответа от "Богуна" после разговора с ним, он разговаривал или нет – у меня еще нет.

А вот дальнейшая переписка еще одного так называемого заместителя главы оккупационных властей Бердянска, Олега Бойко, ныне покойного – с тем же Вячеславом Полищуком, правой рукой Александра Пономарева, на которого вместе с родственниками депутата записан бердянский "Агринол". Ремонтные работы по заказу оккупационных властей компании Пономарева выполнять согласились. Это – июль 2022 года.

Вот переписка за 7 июля:

Полищук: Привет, Олег.

Даю информацию о перевозке емкости с битумом. Кран (25 тонн) 1200 грн/час. Площадка 800 грн/час.

Бойко: Ок.

Полищук: Также переговорил по УЯРам.

Приводят в порядок три единицы, будут готовы выполнять задания под ключ.

Выполненная работа считается квадратными метрами (площадью) отремонтированных дорог.

В привязке мин. партии производства эмульсии 8 тонн, то можно произвести около 1 000 квадратов.

А это – за 8 июля:

Бойко: Привет.

На завтра можно заказать технику (краны, трал)?

Полищук: Сейчас узнаю.

Бойко: 20 тысяч долга сегодня или утром закрою.

Полищук: Олег, 100% можно на понедельник.

На завтра вряд ли из-за сложностей со связью, людей вместе собрать проблема.

Бойко: Хорошо. Давай планировать к утру.

Самопровозглашенный "мэр" Бердянска Сауленко получил приговор украинского суда к 15 годам лишения свободы за госпредательство и коллаборационную деятельность. Заочно осудили и его "зама" Олега Бойко, его, впрочем, убили в Бердянске вместе с женой.

По статье "коллаборационизм" объявлено подозрение в Украине и еще одному так называемому "заместителю" так называемого "мэра" Бердянска Михаилу Грицаю. А вот как он описывал своей собеседнице общение с нардепом Пономаревым в оккупированном городе 18 апреля 2022 года:

– Пономарев как, он поправился? – спрашивала собеседница у Грицая.

– Да я с ним встречался в тот понедельник. Мы с ним хорошо побеседовали, 1,5 часа. Он вроде бы нормально. Я ему позвонил, перед праздником, 9-го, говорю: Саша, как вы там? "Все в норме, Михаил Палычу, все – будем работать". А вот звонил три дня, он, скотина, не отвечает. Хотя я знаю, что вчера он проводил совещание со своими оставшимися подопечными и матом, и кулаками там всех воспитывал. (…) Ну его не трогают. Он работает. Уважать нужно за то, что он не убежал…



Перерегистрация бизнеса Пономарева по российским законам

К концу сентября Кремль запланировал проведение так называемых референдумов по "присоединению" захваченных украинских территорий в состав России. А до этого активно продолжался передел имущества и активов: работавшие предприятия должны были стать на учет окупантов, а что-то они просто отбирали. Родственники и менеджеры народного депутата пытались сохранить контроль над бизнесом – о чем договаривались с оккупационными властями.

Это разговор от 11 сентября 2022-го племянника Пономарева и менеджера его компаний Игоря Добычи с Сергеем Абрамовым – также менеджером компаний нардепа:

Добыча: Вышло забрать решение?

Абрамов: Не забрали! Они, мол, позволяют работать, но юридически, чтобы получить разрешение, нужны все 3 учредителя. Насколько я понял, наши юристы хотят свести троих учредителей к одному, то есть к тебе. Мне кажется, что Сауленко просто ищет повод не отдавать.

Добыча: Я уже уехал. Рассмотри мою маму. Она собирается в течение месяца возвратиться. Если нужно будет доверенность, напиши.

Абрамов: Я понял, но окончательное решение не за мной. Юротдел выше – они непосредственно с шефом согласовывают.

В конце концов, после так называемых "референдумов", в конце 2022 - начале 2023 года значительную часть предприятий с орбиты народного депутата Украины в Бердянске зарегистрировали по законам России.



Предприятия Пономарева зарегистрировали в России / Фото "Радио Свободы"

Среди собственников – частично те же менеджеры, что и раньше, в том числе родственники, например племянник депутата Игорь Добыча, а также Сергей Абрамов, подтвердивший, что "собственники предприятия назначили его директором".

Но в часть бизнеса Пономарева вошли россияне, ранее в структуре собственности не фигурировавшие.



Россияне завладели частью бизнеса Пономарева / Фото "Радио Свободы"

Возвращение Пономарева в Украину

В сентябре прошлого года появилось видео, на котором народный депутат Украины гуляет в оккупированном Крыму – вместе с помощницей Софией они были зафиксированы в торговом центре в Симферополе. Без сопровождения военных или охраны.



Пономарева заметили в Симферополе / Фото "Радио Свободы"

А вот как выезд депутата из Бердянска обсуждали два его племянника – Николай Пономарев и Игорь Добыча:

Добыча: Он вроде бы возвращаться собирался. Или нет?

Пономарев: Вроде бы собирался, но никто не знает, когда.

Добыча: Ему в Бердянске может быть небезопасно.

Пономарев: Ну уехал, сугубо чтобы по поводу "референдума" не дергали. А так, я думаю, делами если заниматься, они не будут мешать. Вроде бы до выезда не мешали, ездил спокойно.



Страховой полис, с которым Пономарев въехал в Грузию / Фото "Радио Свобода"

Более того, после Крыма депутат не сразу отправился на подконтрольную Украине территорию. А заехав в Россию – направился в Грузию. Судя по всему, ехал на собственном авто на украинских номерах – журналистам удалось получить страховой полис, который Пономарев оформлял в Грузии на эту машину в ноябре 2022 года.



Завод Пономарева в Грузии / Фото "Радио Свободы"

Страховой полис, который Пономарев оформлял в Грузии на машину в ноябре 2022 года

В Грузии у депутата тоже обустроено производство моторных масел – в Кутаисе.



Пономарев прибыл через Грузию и Польшу в Украину / Фото "Радио Свободы"

По данным источников журналистов с доступом к данным о пересечении границы, Александр Пономарев въехал в Украину поездом через пункт пропуска "Мостиска" - 17 января 2023 года.



Пономарев в Верховной Раде / Фото "Радио Свободы"

И уже через два дня, 19 января, появился на заседании Верховной Рады – ни разу публично не объяснив, что он делал полгода в оккупации и как оттуда уехал.