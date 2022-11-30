Имеет одну из энергокомпаний Украины: заместителю главы Госдумы Бабакову сообщили о подозрении
Источник:Государственное бюро расследований
Государственное бюро расследований объявило о подозрении заместителю главы Госдумы России. Он, как и другие приспешники Путина, голосовал за преступные решения Кремля.
Соответствующую информацию Государственное бюро расследований сообщило 30 ноября. В ведомстве также напомнили, что россиянин может быть причастен к деятельности группы компаний, владеющей объектами критической инфраструктуры в Украине.
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В чем подозревают Бабакова
В ходе досудебного расследования, начатого за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, Бабакову сообщено о подозрении,
– заявили в ДБР.
Это случилось потому, что он голосовал за законы по включению в состав России якобы новообразованных субъектов федеративной республики:
- Запорожской области;
- Херсонской области;
- а также Снигиревского и Александровского района Николаевской области.
"Следователи ДБР установили, что депутат по-прежнему поддерживал в голосованиях все преступные решения, связанные с военными действиями против Украины и нарушением территориальной целостности нашего государства", – рассказали в Государственном бюро расследований.
Если вина по статье обвинения будет доказана, то Александру Бабакову грозит пожизненное лишение свободы вместе с конфискацией имущества.
Кроме того, следователи ДБР заявили, что:
- исследуют вероятную причастность Бабакова к деятельности группы компаний VS Energy, владеющей объектами критической инфраструктуры на территории Украины;
- изучают материалы по сообщению о подозрении другим российским депутатам, принимающим решение в России против Украины.
Что известно о деятельности Бабакова в Украине
- 11 ноября Печерский районный суд Киева арестовал акции предприятий нескольких облэнерго, входящих в группу VS Energy. Последнюю контролируют россияне: Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.
- По данным СМИ, граждане страны-агрессора выводили из компаний деньги. Речь идет о процентах акций в "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Ровнооблэнерго", "Черновцыоблэнерго".
- По данным следствия, Бабаков в 2001 – 2014 годах влиял на высшее политическое руководство Украины и лоббировал интересы преступной группы "Лужники".
- Уже в 2017 – 2022 году облэнерго, контролируемые VS Energy, перечислили более 1,65 миллиарда гривен на предприятия группы. Это сделали по фиктивным операциям.
- Уже 22 ноября СБУ провела обыски в VS Energy. В Службе безопасности отметили, что компания занимает 10% энергетического рынка Украины.
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