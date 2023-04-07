СБУ взялась за "политолога" Медведчука: тот убеждал, что Россия к осени захватит Украину

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении так называемому "политологу" Медведчука Александру Лазареву. Он после 24 февраля скрылся за границу.

До полномасштабного вторжения был постоянным "экспертом" на эфирах подсанкционных каналов "Наш", Zik, NewsOne, "112" и russia today. Более того, даже выступал в студии пропагандистки Скабеевой.

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Что известно о подозрении Лазареву

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении за государственную измену, а также нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам,

– сообщили в СБУ.

Там установили, что Лазарев еще до начала полномасштабного вторжения:

входил в пул публичных псевдоэкспертов, работавших на Медведчука, Мураева и Шария;

занимался "раскруткой" медийных образов приспешников Кремля, помогал им продвигать вражеские нарративы в информационном пространстве;

в комментариях оправдывал агрессивную политику России, боевые действия на востоке Украины называл "гражданской войной".

Через некоторое время после побега из Украины поселился в Крыму и присоединился к ближайшему окружению Аксенова. Пока Лазарев помогает российскому "главе" Крыма в проведении вражеских информационных кампаний на полуострове.

Лазарев постоянно распространял пропаганду Кремля / Скриншоты 24 Канала

Заявлял о "нацизме в Украине"

В Офисе генпрокурора рассказали, что Александр Лазарев родился в Хмельницкой области. Он еще до 24 февраля 2022 года:

активно помогал России в проведении взрывной деятельности;

выполнял задачи российских кураторов – готовил и публиковал в социальных сетях деструктивную пропаганду с пророссийскими взглядами;

как "политолог" участвовал в разных политических шоу, в том числе – на российских телеканалах.

В своих публикациях и выступлениях подозреваемый распространял российские нарративы о "нацизме в Украине", пропагандировал идеи, направленные на дискредитацию независимости нашего государства. Политолог убеждал свою аудиторию в ошибочности внешней политики Украины, ориентированной на евроинтеграцию,

– рассказали в прокуратуре.

Более того, российская пропаганда активно распространяла эти материалы в интернете и соцсетях.

По данным Офиса Генерального прокурора, Лазарев причинил вред суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и информационной безопасности Украины, помог представителям России в подрывной деятельности против Украины.

Что еще известно о Лазареве

Согласно статьям обвинения, Лазареву грозитс конфискацией имущества.

Александр Лазарев родился в 11 марта 1994 года в Хмельницкой области. Он внесен в базу "Миротворца" за:

антиукраинскую пропаганду;

отрицание российской агрессии;

манипуляция общественно значимой информацией;

участие в антиукраинских информационных провокациях.

Стоит добавить, что Лазарев даже ездил к пропагандистке Скабеевой. Там он цинично врал, что якобы часть украинского истеблишмента "говорит" о том, что якобы "до осени Россия захватит Украину".

Стоит добавить, что Александра Лазарева замечали в пиаре пророссийских Виктора Медведчука, Анатолия Шария и "Партии Шария".