Зеленский заменил заместителя главы Службы внешней разведки

В Службе внешней разведки произошли кадровые изменения. Президент назначил генералу Олегу Иващенко нового заместителя.

Указом Владимира Зеленского сегодня был заменен первый заместитель председателя Службы внешней разведки.

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Так, глава государства уволил с этой должности Андрея Алексеенко. На его место был назначен Олег Луговский.

Причина увольнения Алексеенко пока неизвестна.