Искала 11 месяцев среди живых и мертвых: разговор с женой воина, которого безжалостно убили россияне под Бахмутом

Россия забрала у нее самого дорогого в жизни человека – ее мужа. Именно он показал, что такое любовь, научил нежно обниматься и ценить приятные моменты. Наталья Иким жила ради этого, но война России против Украины одномоментно превратила каждый ее новый день в сплошную боль.

Алексей Андреев с первого дня полномасштабного вторжение знал, что не сможет быть в стороне, поэтому сразу же присоединился к войску – стал частью Черновицкой ТрО. Оккупанты безжалостно забрали его жизнь, напав на украинские позиции. Алексей погиб 29 ноября 2023 года на Бахмутском направлении.

Его жена Наталья в рамках проекта "Жизнь после потери" поделилась с 24 Каналом воспоминаниями о любимом. Она рассказала, каким он был, о чем мечтал и как до последнего любил ее. Наталье очень трудно без Алексея, но вера, что в будущем она сможет найти радость жизни – остается.

"Рокер-неформал" и свадьба на берегу Азовского моря, которое вышло из берегов

Впервые Наталья увидела Алексея в 1997 году. Начало в их истории положил Киевский национальный университет культуры и искусств. Они были одногруппниками – оба учились на режиссера кино и телевидения.

Он понравился мне сразу. Выглядел как "рокер-неформал". Я обратила на это внимание, ведь любила рок и интересных людей. Он – блондин с длинными волосами. Помню, был в казаках, в джинсах и черной футболке с надписью какой-то группы. Он любил такие вещи,

– вспомнила женщина.

Сначала они с Алексеем были просто друзьями. Наталья чувствовала его доброту и искренность, но впоследствии их отношения переросли в нечто большее.

Оба были не из Киева: Наталья из Черновцов, Алексей из Мариуполя, но жить вместе начали именно в столице. Пошли на одну работу – в студию их мастера по режиссуре Александра Столярова. Там в Алексее разглядели талант оператора. Именно с тех пор он начал работать в этой сфере.

"Через четыре года мы поженились. Это произошло тогда, когда приехали в отпуск в Мариуполь. Мы решили расписаться, потому что не хотели помпезной свадьбы. Так случилось, что, за два дня до бракосочетания квартиру Алексея ограбили. Вынесли, кроме всей техники, еще и все его вещи. Даже тот костюм, который мы ему купили на роспись. Получилось так, что ему не было в чем жениться", – рассказала Наталья.

Алексей обнимает Наталью / Фото из семейного архива

Молодожены не растерялись, поэтому на следующий день быстро купили Алексею светлые брюки, рубашку и обувь. Но неприятные неожиданности на том не завершились. В день, когда они должны были расписываться, начался страшный дождь. После торжеств в ЗАГСе все договорились, что встретятся в квартире родителей Алексея, которая была неподалеку, чтобы оттуда ехать праздновать в ресторан.

До квартиры было 4 минуты, мы шли под зонтиками, но все равно промокли до нитки. Конечно, ни прически, ни макияжа уже не было. После того как немного высохли, двинулись в ресторан, который был на берегу Азовского моря, которое тогда вышло из берегов. Мы добирались туда по колено в воде. Алексей меня нес не на руках, как невесту, а на плечах. Гости сидели за столами босиком, почти по колено в воде. Вот так мы праздновали нашу свадьбу,

– улыбнулась женщина.

Хорошо, что это было летом. И хотя в Мариуполе тогда была жара, однако именно в день их свадьбы было сильно дождливо. Наталья вспомнила, что гости говорили, что это к достатку в семье, но о себе она подумала: "Лишь бы не к слезам..."

С Алексеем же шутили, что пока встречались 4 года и решили пожениться – уже и Азовское море вышло из берегов.

Несмотря на неожиданности на свадьбе, их супружеская жизнь была полна многими счастливыми моментами. Алексей всегда был очень позитивным и заряжал этим жену. Всегда улыбался, шутил. Наталья отметила, что у ее мужа был очень легкий характер. Он любил создавать для нее всякие приятные моменты, чтобы видеть ее улыбку. Говорил, что она у нее очень красивая.

Алексей в шляпе / Фото из семейного архива

Дарил мне цветы не только тогда, когда был какой-то повод, но и просто так. Вот бежит с работы, например, через подземный переход, а там бабушка стоит с цветочками. Вот он взял этот маленький букетик и все, я открываю дверь, а он уже стоит с ним. А это будний день, мы замучены с работы, но было вот такое уважение. И таких случаев было много,

– подчеркнула она.

Наталья подчеркнула, что Алексей всегда хотел делать мир лучше, а людей счастливыми. В нем не было ни агрессии, ни токсичности. Он был очень эмпатичным и добрым человеком.

Понимали, что Россия нападет снова, но мечтать не переставали

Долгое время семья жила в Мариуполе. Алексей работал оператором на местной телекомпании Sigma. Наталья была режиссером на другом мариупольском телевидении.

Однако из-за болезни отца женщина в 2012 году переехала в Черновцы. У Алексея также были больные родители, поэтому он не мог поехать с женой – остался в Мариуполе ухаживать за ними.

Наталья думала, что впоследствии вернется к мужу, но в 2015 году произошло ужасное событие – российские грады обстреляли район, в котором жила семья. Тогда в Мариуполе погибло по меньшей мере 30 человек, а ранены были более 100. Это все происходило на глазах Алексея. В тот день он едва выжил.

Напомним. Российско-террористические войска обстреляли Мариуполь 24 января 2015 года. Обстрел начался в 09:15 и длился всего 35 секунд. Под огнем оказались жилой микрорайон "Восточный", частный сектор и Киевский рынок. Жертвами стали гражданские, которые шли по улице. Среди погибших были дети.

Россия обстреляла микрорайон "Восточный" в Мариуполе / Фото из открытых источников

После этой страшной ситуации Алексей и Наталья поговорили и поняли, что Россия может начать эскалацию, началом которой был тот террор. Они не использовали слово "война", не хотели даже такое произносить, потому что боялись в это верить.

Но Алексей уже тогда мне сказал: "Если все-таки будет полномасштабное вторжение, то я пойду служить". Я тогда не поверила,

– вспомнила она.

Впоследствии, в 2017 году, Алексей переехал к Наталье в Черновцы. По ее словам, до того у них были отношения на расстоянии.

В Черновцах у нее осталась квартира. Когда-то они с мужем планировали ее продавать, но все было некогда. Сейчас женщина говорит, что это и к лучшему, потому что в Мариуполе уже ничего нет – ни квартиры, ни дома, ни района. Та часть города, где они жили с Алексеем, пострадала больше всего.

Это огорчает Наталью, ведь ее любимый очень любил Мариуполь. Он мечтал на старость вернуться туда, купить там дом на берегу моря и доживать годы вместе с ней. Женщина же очень хотела провести старость в Черновцах.

"Мы пришли к компромиссу. Договорились, что в теплое время будем жить в Мариуполе, а когда будет холодно – в Черновцах, потому что хотели ездить в горы", – рассказала она.

Война кардинально изменила Алексея

Перед началом полномасштабного вторжения России Алексей много говорил о ситуации в государстве и возможных угрозах со своим лучшим другом Владом, который жил в Мариуполе. Они подозревали, что что-то может случиться.

Именно этот друг позвонил Алексею в 5 часов утра 24 февраля 2022 года и сказал, что началась война.

"Я этот разговор никогда не забуду. Было еще темно. Неожиданно раздался телефонный звонок и Алексей поднял трубку. Я лежала рядом и услышала из телефона: "Леха, началось. Ну что, пошли?". Я спросонья вообще не поняла, что началось, куда пошли? Алексей встал, сразу начал искать какие-то носки, а я не понимала, что происходит", – вспомнила она.

Впоследствии он все объяснил жене, сказал, что будет собираться на войну. Наталья спрашивала куда он пойдет, зачем, пыталась отговорить его. Однако для себя Алексей уже все решил, сказал жене, что это не обсуждается, ведь раньше у них уже был разговор, когда он предупреждал Наталью. Мол, если начнется вторжение, то он сразу станет за защиту родной земли.



Алексей пошел служить после нападения России в 2022 году / Фото из семейного архива

У Алексея в Черновцах была своя мастерская. 24 февраля он пошел туда, чтобы завершить дела. Сказал всем, что идет в армию. 25 февраля так и сделал. Наталья уговорила его идти в ТРО, потому что надеялась, что он будет проходить службу в их городе и это будет более безопасно.

Я даже не могла подумать, что их отправят на передовую да еще и в такие горячие точки,

– сказала она.

До начала полномасштабного вторжения Алексей имел военный опыт. Он когда-то служил в армии, имел звание сержанта, умел держать автомат в руках. Но, по словам Натальи, он был творческим человеком.

Я знала, если он пойдет на войну и начнет там убивать, то это уже будет другой человек. Я этого очень боялась. Я боялась, что он изменится, потому что я любила его таким, какой он был,

– поделилась она.

Так и произошло – война изменила Алексея. Он очень тяжело переживал гибель своих собратьев. Наталья часто общалась с ним по видеосвязи. Она замечала, что это уже совсем не тот "ее Леха". В их разговорах уже не было шуток, не было его положительной энергии. Это уже был собранный и довольно жесткий человек.

Алексей на службе / Фото из семейного архива

"Он никогда не был со мной жестким. За 23 года вместе я никогда не услышала от него ни одного грубого слова. А мы с ним разговаривали как-то по видеосвязи, и в комнату зашел его товарищ. Он на него так "рявкнул", что я и сама присела. Я даже не знала, что он так умеет", – сказала она.

Наталья всегда чувствовала, что может положиться на мужа, что она под его защитой, ведь он имел внутреннюю силу, однако участие в войне сделало его еще более закаленным, изменило его мягкий характер.

Последнее боевое задание называл "из огня – в пламя"

Сначала Алексей служил на границе Харьковской и Белгородской областей, когда наши военные вытеснили оттуда россиян. Там он получил ранение, когда их с собратьями позицию обстреливали два российских танка. После этого он приехал на лечение в Черновцы. Это был единственный раз, когда Алексей приезжал домой. Однако он, даже не завершив лечение, поехал дальше на фронт.

Хотя врачи и говорили, что ему еще надо остаться, завершить курс реабилитации, потому что у него была контузия, но он сказал: "Нет, я должен быть там".

Когда Алексей вернулся в строй, то его с собратьями отправили под Бахмут. Он назвал это: "Из огня – в пламя". Там было гораздо сложнее, чем в Харьковской области.

Алексей и его товарищи / Фото из семейного архива

К сожалению, муж Натальи там и погиб. Это произошло 29 ноября 2023 года возле села Богдановка недалеко от Бахмута. Однако о его гибели жена узнала не сразу.

Тогда начался уже ад для меня. Мне сообщили, что Алексей не погиб, а пропал без вести. Те ребята, которые вышли тогда на позицию, все пропали без вести. Оттуда никто не вернулся,

– сказала Наталья.

Она общалась с товарищем мужа. Он рассказал, что многие из их подразделения отказались в тот день идти на позиции, но Алексей пошел. Товарищ просил его также не делать этого, ведь там было очень опасно. Однако Алексей ответил, что должен выполнить приказ. Он был командиром отделения и должен был возглавить группу.

Алексей на позиции / Фото из семейного архива

Когда Алексей с собратьями вышли на задание, то россияне начали масштабное наступление на их позиции. Они отстреливались, пока была возможность. Пока с группой еще была связь, то последнее, что они сообщили, что у них заканчиваются боеприпасы.

Последний звонок был не похож на предыдущие

Перед выходом на это задание Алексей звонил любимой. Он всегда так делал, но Наталья почувствовала, что в этот раз что-то изменилось. Ее муж знал, что это будет очень опасно.

Он должен был выходить в четыре часа после обеда и до этого времени позвонил мне 4 раза. Такого никогда не было. Он всегда звонил только один раз перед тем, как уйти. Но тогда... Он не хотел меня пугать, но по его лицу я все поняла. Четвертый раз он позвонил буквально перед самым выходом. Он больше молчал и просто на меня смотрел, а я ему говорила, что все будет хорошо, что молюсь за него,

– поделилась Наталья.

Она добавила, что на войне гибнут лучшие люди, ведь Алексей был очень талантливым и добрым. А для нее он стал лучшим, что произошло в жизни.

Алексей в гражданской жизни / Фото из семейного архива

11 месяцев искала мужа среди мертвых и живых

Алексей погиб во время наступления россиян на украинские позиции на Бахмутском направлении. После массового штурма противника, и участок фронта, который оборонял муж Натальи с собратьями, остался далеко позади. Именно поэтому о судьбе Алексея долгое время ничего не было известно.

Наталья выражает искренние соболезнования семьям, у которых родные пропали без вести, ведь как никто понимает их.

"Это люди, которые проходят такой ад, что не дай Бог. Я 11 месяцев искала своего мужа среди мертвых и живых. 11 месяцев. Каждый день. Мне скидывали фото и видео погибших ребят, которые были уже на оккупированной территории. Я делала опознание каждого тела. Сказать, что это что-то страшное – это не сказать ничего, потому что эти фото были будто из ада. Видео пыток было страшнее всего смотреть. Там наши раненые пацаны умирали просто в агонии. А они (россияне, – 24 Канал) снимали это и смеялись", – с ужасом рассказала женщина.

Она добавила, что ранее, как и ее муж, была русскоязычной, но поняла, что такое украинский, увидев издевательства россиян над нашими военными, которые говорили на родном языке.

Тело Алексея ДНРовцы передали в Украину. В столице сделали ДНК, было совпадение, поэтому к Наталье позвонил киевский следователь. Он пригласил ее на опознание, перед тем скинув фото мужа – то, что от него осталось.

С Натальей поехала ее подруга, врач невролог Марина Холоденко. Она ей очень помогла, поддерживала на всех этапах опознания. Женщина заметила, если бы не подруга, то она бы, наверное, и осталась в том морге.

Но я сразу его узнала. Узнала даже по одному волоску его правой брови. Я узнала его по ногтям, по его рукам, которые я очень хорошо знала. Он научил меня обниматься. Я этого не умела до него, я не знала, что это такое. Мне очень повезло, что я встретила такого мужчину в своей жизни. Это бывает очень редко, но когда я его потеряла, то поняла, что потеряла и себя также,

– сказала жена Алексея.

Наталья и ее муж / Фото из семейного архива

У Натальи сейчас диагностировали ПТСР. Ей очень сложно избавиться от всех этих страшных картинок. По словам женщины, сначала казалось, что война, все эти зверства, вся боль – не могут быть реальностью, ведь это даже сложно представить, но, к сожалению, это все правда.

Потеря и долгие поиски мужа очень изменили Наталью. Она поделилась, что уже не знает, что такое радость.

Я ее потеряла. Я пыталась уговорить себя жить дальше. Искала, что может меня отвлечь. Я ездила на море, ездила за границу, но той радости просто нет. Они (россияне, – 24 Канал) убивают там (на войне, – 24 Канал) не только наших ребят, но и нас – их родных,

– сказала Наталья.

Удручающей для нее также является мысль, что Алексей очень хотел принять участие в освобождении своего родного Мариуполя. Говорил, что хочет быть похоронен именно в этом городе. К сожалению, это невозможно было сделать из-за оккупации, поэтому его похоронили на Аллее славы Центрального кладбища в Черновцах. На могиле Алексея развевается флаг Мариуполя, как часть его родного дома.

Могила Алексея / Фото из семейного архива

Алексей забирал тело товарища, с которым должен был снимать кино

Интересно, что накануне войны Наталья с Алексеем собирались снимать документальное кино, потому что оба были документалистами. Уже искали героев. Алексей даже начал писать музыку для этого.

Но он сказал, что нужен второй оператор. Я ответила, что есть такой. Наш Макс. Я работала с ним и его женой Мариной Шварцман на одной телекомпании. У него было хорошее киношное видение. Они с Алексеем не были знакомы, но получилось так (когда началась война, – 24 Канал), что они пошли служить в один день, в одну бригаду и в одно подразделение,

– рассказала Наталья.

Они не стали друзьями, но относились хорошо друг к другу. Максим Шварцман, к сожалению, также погиб, но чуть раньше, чем Алексей. Муж Натальи вместе с товарищами забирали его тело с поля боя, чтобы привезти домой в Черновцы, к жене и детям.

"Вот такая оказалась ирония судьбы. Они умерли в один год, в одном же городе, только в разных посадках", – сказала Наталья.

Алексей и его побратим / Фото из семейного архива

Потеря, которая изменила жизнь

После известия об исчезновении Алексея, постоянные его поиски и осознание, что он погиб, Наталья оказалась в сильной депрессии. Справляться с этим ей помогал психотерапевт. Она была под контролем врача, которая постоянно контактировала с ней и выписывала нужные лекарства.

Я до сих пор работаю с психотерапевтом. Если бы не она, то меня, наверное, уже бы не было. Сначала у меня была цель найти Алексея, потом похоронить его. Психотерапевт тоже мне ставила маленькие пошаговые цели. Так она держала меня на плаву. А сейчас я еще не нарисовала себе цели,

– рассказала Наталья.

Она подчеркнула, что всегда имела какую-то цель в жизни, но это все всегда было связано с Алексеем, а его, к сожалению, уже нет…

Наталья и Алексей прожили прекрасную жизнь / Фото из семейного архива

"Мир потерял очень хорошего человека, который умел любить. Он очень любил свою страну, своих родителей. Он любил меня, он любил музыку, он любил свою работу. Он не умел это делать наполовину. Он любил на полную", – сказала женщина.

К сожалению, Наталья до сих пор учится жить без своего любимого. Сейчас ей это дается очень трудно, поэтому она желает другим людям, которые также потеряли своих родных на войне, найти смысл и цель двигаться вперед.