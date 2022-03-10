Алексей Арестович рассказал, что под Мариуполем сейчас сражается его 19-летний крестник

Украина уже 15 сутки наносит сокрушительные потери оккупантам. Украинцы как никогда объединились в единую силу, чтобы навсегда изгнать русских орков из нашей земли.

В эпицентре боевых действий сейчас нет власти, судей, мажоров, предпринимателей или простых рабочих, все они сейчас украинцы, героические защитники и защитницы своей Родины. К примеру, советник Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что прямо сейчас под Мариуполем в рядах ВСУ воюет его крестник.

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Мариуполь – город, который, несмотря на огромную гуманитарную катастрофу, все еще держится, и не дает оркам установить там свои "порядки". Алексей Арестович отметил, что именно в этом украинском населенном пункте сейчас сложнее всего.

Вместе с тем, советник ОП добавил, что под Мариуполем сейчас воюет его крестник. 19-летний родственник Алексей Арестович является воином Вооруженных Сил Украины и вместе с собратьями не дает оккупантам взять контроль над городом.

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