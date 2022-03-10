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Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни
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Україна уже 15 добу завдає нищівних втрат окупантам. Українці як ніколи об'єднались в єдину силу, щоб назавжди вигнати російських орків з нашої землі.
Джерело:фейсбук Олексія Арестовича
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Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!