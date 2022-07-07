россия истощается – она имеет силы атаковать только на одном направлении фронта, – Данилов

Россия продолжает наступать на Востоке Украины. Но у нее, и без того демотивированной армии, заканчиваются силы.

Западные СМИ также пишут о признаках истощения россии. При этом они ссылаются на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

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Что сказал Данилов

По словам чиновника, четыре месяца спустя после начала вторжения, российский собственный арсенал демонстрирует признаки истощения. Это означает, что у России больше нет сил атаковать больше чем на одном фронте.

Данилов заметил и новые условия запуска ракет по Украине. Ведь теперь Россия обстреливает наши города и села низкоточными ракетами советских времен. Бьют вглубь всей территории нашего государства, не обращая внимания на то, поражают ли они гражданские цели.

Атака на Одессу

Данилов привел пример того, что на прошлой неделе одна ракета упала в район города Одесса. Там погиб по меньшей мере 21 гражданский человек.

По словам Данилова, целью таких действий было притупить поддержку войны среди украинцев, большая часть которых не воспринимает мирное соглашение за счет утраченной территории.

Секретарь СНБО отметил, что высокий уровень поддержки украинской контратаки может быть проблемой для некоторых союзников, которые пообещали поддерживать Украину к победе. В то же время, они не уточнили, что эта победа означает.

Ситуация на поле боя

В Генштабе к утру 7 июля рассказали, что происходит на Южнобужском направлении и других. В частности, противник сосредоточил усилия на том, чтобы не допустить продвижения подразделений Сил обороны Украины. У Добрянки наши военные почти полностью уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника. Также ВСУ успешно отразили вражеский штурм, который был потом.

Разные бесчинства и подлости совершают оккупанты и на Харьковщине. Возле Шестакового на Харьковщине российские захватчики заменяли автодороги. Таким образом, они хотят ограничить движение украинского транспорта. россияне заменяли автодороги дистанционно.

Также в Институте изучения войны заметили, что 6 июля соответствующих хвалебных заявлений о "победах" от России не было. Также не давали и оценок военным действиям, как они это любят. Кроме того, 6 июля враг провел ограниченные, а также безуспешные наземные атаки по всем направлениям. Ответные движения действительно подтверждают то, что враг замедляется на фронте. Но это совсем не значит, что он прекратит боевые действия.

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