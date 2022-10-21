Русский язык должен исчезнуть с украинской территории вообще, – Данилов

Русский язык вообще должен исчезнуть с территории Украины как элемент враждебной пропаганды. В Украине же должны использовать украинский и английский языки.

Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя, что в Украине хотят ввести экзамены для получения украинского гражданства . Он упрекнул "специалистов", которые в эфирах используют русский как основной язык своего общения.

Кстати Украина готова к любому развитию событий на Каховской ГЭС, – Данилов

Данилов снова озвучил мнение об английском языке в Украине

Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения…,

– сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил недопустимость говорить по-русски, когда Украина из-за вторжения России потеряла десятки тысяч человек.

Данилов отметил, что "это очень опасно, когда речь идет о государстве". Он в очередной раз озвучил свое мнение, что в Украине обязательным должен быть украинский и английский языки.

"Английский является обязательным, наш родной язык является обязательным. А насаждать сюда эти российские нарративы – это очень опасно – якобы мы должны с ними поладить, мы должны что-то понять. Смотрите: нам от них ничего не надо, пусть они отцепятся от нас, пусть отойдут на свои болота и квакают на своем русском языке", – сказал Данилов.

При этом секретарь СНБО не считает уместным доводом, что с помощью русского языка украинцы могут влиять на россиян. По словам Данилова, в России остались только апологеты Путина. Он отметил, что их в чем-то убеждать – не наша задача.

Также Данилов сообщил, что на совещании у президента Владимира Зеленского приняли решение о переходе государственного телеканала FreeДом с русского языка на английский.

Украинцы начали больше общаться на украинском

С начала полномасштабного вторжения украинцы начали переходить на государственный язык. Среди тех, кто стал чаще использовать украинский, больше всего жителей крупных городов.

В целом 57% украинцев стали больше общаться или полностью перешли на государственный язык. Еще 42% украинцев стали больше общаться на украинском.

Ранее Министерство культуры и информационной политики разработало законопроект, предусматривающий предоставление особого статуса английского языка в Украине.

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