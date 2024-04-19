Экс-заместителя Табачника и Ермака предлагают на должность ректора одного из столичных университетов

18 апреля экс-заместителя председателя ОП Алексея Днепрова выдвинули на должность ректора Киевского университета строительства и архитектуры. Стоит отметить, что он был заместителем скандального экс-министра образования Дмитрия Табанчика, которого осудили за государственную измену.

О том, что Алексея Днепрова предлагают на должность ректора Киевского университета строительства и архитектуры, заявили на официальной фейсбук-странице учебного заведения. Аналитик общественной инициативы “Голка” Георгий Могильный убежден, что Днепрова уволили с должности в Офисе президента, чтобы он шел на должность ректора просто как гражданин.

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Как Днепров стал кандидатом на должность ректора

Прежде чем проработать заместителем Ермака, Днепров поработал в администрации и во времена Порошенко. А до того был заместителем скандального экс-министра образования Дмитрия Табанчика, которого приговорили заочно к 15 годам за государственную измену.

Что интересно, Днепрова назначили сначала председателем наблюдательного совета, который сейчас выдвигает его в ректоры. Это произошло 21 февраля этого года. Сразу через месяц объявили конкурс на должность ректора. 1 апреля университет обратился в Министерство образования, чтобы изменить состав наблюдательного, понятно, что у Днепрова возник бы конфликт интересов и его надо было выводить из состава наблюдательного совета. И вот 5 апреля состав наблюдательного совета изменили и исключили Днепрова и экс-заместитель Табачника теперь... "нейтральный" кандидат на должность ректора,

– отметил Георгий Могильный.



Скриншот со страницы Киевского университета строительства и архитектуры

Аналитик подметил, что в составе наблюдательного совета до сих пор остается нардеп, который был избран от ныне запрещенной партии ОПЗЖ Дмитрий Исаенко. В прошлом году Исаенко НАБУ вручило подозрение по делу о незаконном завладении участком 8 гектаров в Киеве.



Члены наблюдательного совета / скриншот

Как связаны Днепров, Исаенко и Шуляк

Дмитрий Исаенко руководит тремя из четырех организаций, которые выдают сертификаты участникам строительства и в придачу входит в этот наблюдательный совет. Одновременно он является секретарем профильного комитета Верховной Рады, который возглавляет председатель партии Слуга народа Елена Шуляк. Вместе они лоббируют скандальную градостроительную "реформу" 5655, написанную в интересах застройщиков.

Стенограммы с заседания по обсуждению "реформы" исчезают в секретариате, который возглавляет Исаенко. Устранить его с должности в комитете может парламент, но этого на третьем году войны не делают. И теперь мы видим как экс-заместителя Табачника пытаются поставить на руководящую должность одного из университетов, а Исаенко остается в наблюдательном совете,

– пишет "Игла".

В 2022 году скандальная законодательная инициатива 5655 не была бы принята, если бы не голоса нардепов с экс-ОПЗЖ, в том числе и Дмитрия Исаенко. "За" проголосовали 228 нардепов при минимально необходимом количестве 226 голосов.

За несколько месяцев до этого голосования Шуляк назвала сотрудничество в парламенте с представителями ОПЗЖ "конструктивным". Президент Владимир Зеленский проект 5655, который раскритиковал Европарламент и Еврокомиссия, не подписал, отметив, что это его личное решение.

Георгий Могильный напомнил, что в конце 2023 года в правительстве появилось постановление-клон градостроительной "реформы", которую сейчас пытаются провести через Кабмин вопреки закону и подают это как правительственный эксперимент. Автором документа, который появился на сайте Министерства инфраструктуры, является Александра Марушева, которая печаталась в "Уральском вестнике". Соавторами ее научных работ были лица, связанные с Исаенко.