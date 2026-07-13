Об этом говорится в публикации "Правительственного курьера" от 4 мая 2024 года.

Когда и за что Долголенко получил награду?

Награждение группы бойцов, в состав которой вошел и Алексей Долголенко, состоялось в прифронтовой Донецкой области.

Тогда он получил нагрудный знак лично из рук главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.

В публикации сообщили, что у Долголенко позывной "Грек". Он, в частности, участвовал в освобождении села Роботино в Запорожской области, Авдеевской оборонительной операции, а также выполнял боевые задачи на многих других горячих направлениях.

"Грека" наградили Серебряным крестом за стойкость и отвагу. Сам он родом из поселка Славяносербск Луганской области, который сейчас находится под оккупацией.

Отметим: в подписи к публикации указано, что материалы предоставлены службой по связям с общественностью 53-й ОМБр и 425-го отдельного штурмового батальона. На тот момент Долголенко служил в 425-м отдельном штурмовом батальоне "Скала" в должности командира разведывательного взвода.

Какова предыстория?

В конце июня в дом братьев Максима и Романа Мосейчуков ворвались неизвестные, которые увезли мужчин в неизвестном направлении. Позже их убили. Следствие рассматривает версию причастности к делу группы военных 155-й ОМБр. В частности, не исключено, что приказ расправиться с братьями отдал командир бригады Станислав Лучанов.

Это якобы спровоцировал конфликт, в ходе которого оскорбили жену комбрига. Военная служба правопорядка задержала нескольких подозреваемых по делу. Сам Лучанов же ушел в СЗЧ. В настоящее время продолжается расследование дела.