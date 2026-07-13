Про це йдеться в публікації "Урядового кур'єра" від 4 травня 2024 року.

Коли й за що Долголенко отримав нагороду?

Нагородження групи бійців, до складу якої увійшов і Олексій Долголенко, відбулося на прифронтовій Донеччині.

Тоді він отримав нагрудний знак особисто з рук головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського.

У публікації розповіли, що Долголенко має позивний "Грек". Він, зокрема, брав участь у звільненні села Роботине Запорізької області, Авдіївській оборонній операції, а також виконував бойові завдання на багатьох інших гарячих напрямках.

"Грека" нагородили Срібним хрестом за стійкість і відвагу. Сам чоловік походить із селища Слов'яносербськ Луганської області, яке наразі перебуває під окупацією.

Зауважимо: у підписі до публікації вказано, що матеріали надані службою зв'язків із громадськістю 53-ї ОМБр та 425-го окремого штурмового батальйону. На той момент Долголенко служив у 425-му окремому штурмовому батальйоні "Скеля" на посаді командира розвідувального взводу.

Яка передісторія?

Наприкінці червня до помешкання братів Максима та Романа Мосейчуків вдерлися невідомі, які вивезли чоловіків у невідомому напрямку. Пізніше їх вбили. Слідство розглядає версію причетності до справи групи військових 155-ї ОМБр. Зокрема, не виключено, що наказ вчинити розправу над братами віддав командир бригади Станіслав Лучанов.

Це нібито спровокував конфлікт, під час якого образили дружину комбрига. Військова служба правопорядку затримала кількох підозрюваних у справі. Сам Лучанов же пішов у СЗЧ. Наразі триває розслідування справи.