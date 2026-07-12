24 Канал зібрав головне про події навколо 155-ї ОМБр.

З чого розпочався скандал?

За інформацією джерел "Української правди" та ZN.UA, слідчі розглядають версію, що конфлікт розпочався після того, як дружину командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова образили невідомі чоловіки.

За даними розслідування, після цього комбриг міг наказати 8 підлеглим знайти та покарати людей, яких вважав причетними до інциденту.

Раніше hromadske, посилаючись на власні джерела, повідомило, що в ніч проти 28 червня група людей проникла на подвір'я братів у Київській області, після чого силоміць незаконно вивезла Максима та Романа Мосейчуків у невідомому напрямку.

Згодом чоловіків, імовірно, перевезли до Полтавської області, де дислокується полігон 155-ї бригади. Після цього братів убили. За повідомленнями медіа, тіла, які, за попередніми даними, належать братам, вже ексгумували.

Які подробиці слідства?

Увечері 11 липня Військова служба правопорядку повідомила про масштабний комплекс оперативно-пошукових і слідчих заходів, у результаті яких викрили групу людей, причетних до викрадення й убивства братів.

У межах справи вже затримано 9 військовослужбовців 155-ї ОМБр, серед яких – командир батальйону, старший лейтенант Олександр Долголенко. Їм повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним позбавленням волі та умисним убивством. Слідство перевіряє, чи діяли вони самостійно, чи виконували наказ.



Затримання ймовірно причетних до справи бійців 155-ї ОМБр / Фото: ВСП

Хто такий Лучанов і де він зараз перебуває?

Самого Станіслава Лучанова наразі розшукують: за даними слідства, він самовільно залишив місце служби, його місцеперебування залишається невідомим. Цю інформацію підтвердили в ОК "Північ". Водночас усіх військовослужбовців, які проходять у справі, усунули від виконання обов'язків, вони співпрацюють із правоохоронцями.

Командиром 155-ї окремої механізованої бригади Станіслав Лучанов став у лютому 2026 року. До цього він був начальником штабу 425-го окремого штурмового полку "Скеля".

У травні в соцмережах поширилося відео, на якому боєць 155-ї бригади завдавав ударів іншому військовослужбовцю, який сидів на землі зі зв'язаними за спиною руками. Тоді Станіслав Лучанов заявив, що не має стосунку до цього випадку та назвав такі дії неприпустимими.



Будинок Лучанова на Київщині / Фото: hromadske

Що відомо про вбитих братів та їхню родину?

Як повідомив hromadske брат загиблих Сергій Мосейчук, Максим також був військовослужбовцем Національної гвардії й прослужив понад два з половиною роки. За словами рідних, із початком повномасштабного вторгнення він добровільно став на захист країни. Боєць обороняв Київщину, брав участь у боях поблизу Броварів, виконував завдання як гранатометник і штурмовик.

Хрещений Максима, Василь Дмитрієнко, розповів, що під час оборони столиці військовий знищив два російські танки. Після загибелі батька він ще певний час залишався на службі, однак пізніше був звільнений за сімейними обставинами.

Батько братів – Сергій Мосейчук-старший – проходив службу у складі 28-го стрілецького батальйону. Він загинув 20 липня 2023 року після підриву автомобіля на міні.



Роман та Максим Мосейчуки / Фото, надане hromadske

Що кажуть у ЗСУ?

У Сухопутних військах заявили, що вважають своїм обов'язком інформувати суспільство про резонансні випадки, пов'язані з військовослужбовцями, тому надали пояснення щодо ситуації навколо військової частини А5001.

Там зазначили, що всі обставини події наразі з'ясовують правоохоронні органи. Зі свого боку командування запевнило, що повністю сприяє слідству, передає необхідні документи та забезпечує виконання всіх процесуальних заходів у межах чинного законодавства.

Водночас у Сухопутних військах наголосили, що частину інформації поки не можуть розголошувати через інтереси досудового розслідування. За їхніми словами, це пов'язано виключно з необхідністю не зашкодити слідчим діям, а не з бажанням приховати будь-які факти чи уникнути відповідальності. Командування також повідомило, що вже оприлюднило всю інформацію, яку можна було поширити без ризику для розслідування.

Подальше інформування про перебіг справи здійснюватимуть правоохоронні органи, адже саме вони уповноважені коментувати хід слідства.

Сухопутні війська зацікавлені в повному, об'єктивному та неупередженому встановленні всіх обставин. За наявності правових підстав причетні особи мають понести відповідальність у порядку, визначеному законом,

– йдеться в офіційній заяві.

Зі свого боку Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що правоохоронці розслідують ймовірні злочини військовослужбовців 155-ї окремої механізованої бригади, а також самовільне залишення служби її командиром. Мовиться, власне, про Лучанова.

Усі фігуранти справи відсторонені від виконання обов'язків, військове командування співпрацює зі слідством, зокрема у встановленні місцеперебування комбрига.

У Генштабі наголосили, що у разі доведення вини причетні нестимуть відповідальність незалежно від посади чи попередніх заслуг, а будь-які протиправні дії серед військових є неприпустимими.